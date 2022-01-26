UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - минобороны Италии

157
агрессия против Украины, российские военные, техника РФ
Войска РФ

Власти страны утверждают, что готовы предоставить Украине больше дополнительных сил. При этом политики утверждают, что "есть надежда на конструктивный диалог".

Агрессия со стороны России по отношению к Украине будет иметь серьезные последствия, а итальянское правительство готово еще активнее помогать во время обострения на украинско-русской границе. Об этом 26 января заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

"Учитывая последние события, НАТО усиливает свой восточный фланг. Италия будет принимать в этом процессе активное участие", — заявил Гуэрини.

Спикер отметил, что с помощью современных итальянских самолетов будет усилена база НАТО в Румынии, которая находится рядом с украинской границей. Министр добавил, что в случае обострения на границе с участием итальянских военных — европейская страна готова предоставить дополнительные силы в восточно-европейский регион.

"Никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому есть надежда на конструктивный диалог. Но подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", — подытожил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Напомним, в США считают, что Россия начнет вторжение в Украину до середины февраля. На время нападения может повлиять проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине. Также известно, что Британия планирует ввести более жесткие санкции и разместить свои войска в Восточной Европе в случае агрессии со стороны РФ. При этом, в России призвали отправлять оружие в ОРДЛО "для сдерживания военной агрессии Киева".