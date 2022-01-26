"Агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - минобороны Италии

Власти страны утверждают, что готовы предоставить Украине больше дополнительных сил. При этом политики утверждают, что "есть надежда на конструктивный диалог".

Агрессия со стороны России по отношению к Украине будет иметь серьезные последствия, а итальянское правительство готово еще активнее помогать во время обострения на украинско-русской границе. Об этом 26 января заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

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"Учитывая последние события, НАТО усиливает свой восточный фланг. Италия будет принимать в этом процессе активное участие", — заявил Гуэрини.

Спикер отметил, что с помощью современных итальянских самолетов будет усилена база НАТО в Румынии, которая находится рядом с украинской границей. Министр добавил, что в случае обострения на границе с участием итальянских военных — европейская страна готова предоставить дополнительные силы в восточно-европейский регион.

"Никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому есть надежда на конструктивный диалог. Но подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", — подытожил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Напомним, в США считают, что Россия начнет вторжение в Украину до середины февраля. На время нападения может повлиять проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине. Также известно, что Британия планирует ввести более жесткие санкции и разместить свои войска в Восточной Европе в случае агрессии со стороны РФ. При этом, в России призвали отправлять оружие в ОРДЛО "для сдерживания военной агрессии Киева".