"Агресія проти України матиме серйозні наслідки", — міноборони Італії

Влада країни стверджує, що готова надати Україні більше додаткових сил. При цьому політики стверджують, що є надія на конструктивний діалог.

Агресія з боку Росії щодо України матиме серйозні наслідки, а італійський уряд готовий ще активніше допомагати під час загострення на українсько-російському кордоні. Про це 26 січня заявив міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

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"Зважаючи на останні події, НАТО посилює свій східний фланг. Італія братиме у цьому процесі активну участь", — заявив Гуеріні.

Спікер зазначив, що за допомогою сучасних італійських літаків буде посилено базу НАТО в Румунії, яка знаходиться поряд з українським кордоном. Міністр додав, що у разі загострення на кордоні за участю італійських військових європейська країна готова надати додаткові сили у східноєвропейський регіон.

"Ніхто не зацікавлений у ескалації ситуації, тому є надія на конструктивний діалог. Але наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", — підсумував міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

Нагадаємо, у США вважають, що Росія почне вторгнення в Україну до середини лютого. На час нападу може вплинути на проведення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Також відомо, що Британія планує запровадити жорсткіші санкції та розмістити свої війська у Східній Європі у разі агресії з боку РФ. При цьому в Росії закликали відправляти зброю в ОРДЛО "для стримування військової агресії Києва".