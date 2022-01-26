Турция предложила проводить очные встречи ТКГ в Стамбуле, - ОБСЕ

По словам представителя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена, встречи должны повысить качество переговоров и их конфиденциальность.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен подвел итоги встречи. Он поделил выступление на четыре группы. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

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Турция предложила проводить очные встречи членов ТКГ в Стамбуле. Личные встречи, по мнению Киннунена, должны повысить качество и конфиденциальность обсуждений.

По словам Сергея Гармаша, члена ТКГ от Украины, россияне раскритиковали предложение заявив о желании проводить переговоры в Донецке, Луганске или Москве.

"Представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен…", им "предпочтительнее Минск", или даже "города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск"… В общем, вопрос с локацией, как и с самой возможностью встреч офлайн остается открытым", — пишет журналист.

Стороны "выразили решимость" полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года.

"Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня сократилось более чем на 70 % по сравнению с прошлым месяцем, обязательство не было выполнено в достаточной мере", — указал Киннунен.

Итоги работы по группам:

Участники рабочей группы по безопасности обсудили гарантии безопасности и меры прекращения огня. Однако различия в их позициях все еще отличаются.

Политическая рабочая группа смогла обсудить ряд вопрос о децентрализации и политического урегулирования конфликта

Координатор гуманитарной группы посетил пострадавшие районы Донецкой и Луганской области по обе стороны линии фронта. Стороны обсудили условия для открытия пунктов пропуска, а также обмен пленными

Экономическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с водоснабжением и экологическими опасностями, связанными с затоплением шахт вдоль линии соприкосновения.

Напомним, 17 января стало известно, что Алексей Арестович покинул пост спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Ранее Арестович заявлял, что для открытия КПВВ на Донбассе РФ требует от Украины одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V".