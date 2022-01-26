Туреччина запропонувала проводити очні зустрічі ТКГ у Стамбулі, — ОБСЄ

За словами представника ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена, зустрічі мають підвищити якість переговорів та їхню конфіденційність.

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен підбив підсумки зустрічі. Він розділив виступ на чотири групи. Заява опублікована на сайті ОБСЄ.

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Туреччина запропонувала проводити очні зустрічі членів ТКГ у Стамбулі. Особисті зустрічі, на думку Кіннунена, мають підвищити якість та конфіденційність обговорень.

За словами Сергія Гармаша, члена ТКГ від України, росіяни розкритикували пропозицію, заявивши про бажання проводити переговори в Донецьку, Луганську чи Москві.

"Представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", вони "надають перевагу Мінську", або навіть "містам РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ"... Загалом, питання з локацією, як і з самою можливістю зустрічей офлайн залишається відкритим", — пише журналіст.

Сторони "висловили рішучість" повністю дотримуватись угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"Незважаючи на те, що кількість порушень режиму припинення вогню скоротилася більш ніж на 70% порівняно з минулим місяцем, зобов'язання не було виконане достатньо", — зазначив Кіннунен.

Підсумки роботи з груп:

Учасники робочої групи з безпеки обговорили гарантії безпеки та заходи припинення вогню. Проте розбіжності у тому позиціях все ще відрізняються.

Політична робоча група змогла обговорити низку питань щодо децентралізації та політичного врегулювання конфлікту

Координатор гуманітарної групи відвідав постраждалі райони Донецької та Луганської області з обох боків лінії фронту. Сторони обговорили умови для відкриття пунктів пропуску, а також обмін полоненими.

Економічна робоча група обговорила питання, пов'язані з водопостачанням та екологічними небезпеками, пов'язаними із затопленням шахт уздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Олексій Арестович залишив посаду спікера української делегації у ТКГ по Донбасу. Раніше Арестович заявляв, що для відкриття КПВВ на Донеччині РФ вимагає від України схвалити вакцину від коронавірусу "Супутник V".