"Помним что такое война": украинские евреи призвали Германию поставлять оружие Украине

В обращении указывается, что ситуация у границ Украины обостряется и существует угроза широкомасштабной войны с РФ. Нужно поставлять оружие в нашу страну, чтобы Кремль не решился на вторжение.

Ассоциация украинских евреев опубликовали обращение к федеральному канцлеру Германии касательно поставок летального оружия в Украину. Соответствующая публикация появилась на сайте ассоциации.

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В обращении указывается, что украинские евреи из истории хорошо знают, что такое война, и какое несчастье оно приносит всем народам. Вместе с тем подчеркивается о важности и ценности помощи со стороны Германии, нацеленные на сохранение мира в регионе.

Сейчас ситуация у украинских границ обостряется из-за действий России. Существует угрозы широкомасштабного вооруженного конфликта с большим количеством жертв и беженцев в Европу.

"Теперь речь идет уже о самом существовании Украины, как независимого и суверенного государства и, вследствие этого, о стабильности всего континента", — подчеркивается в обращении.

Украинские евреи понимают приоритеты и ценности внешней политики федерального правительства, но сейчас из-за возможного расширения агрессии РФ, они призывают канцлера Олафа Шольца к более решительным действиям. Препятствие поставкам оружия Украине через закупки НАТО можно интерпретировать только уступками Кремлю, что является неоправданным с точки зрения логики и морали действиями.

Поставки оборонительного летального оружия, как пишут авторы, может сыграть критически важную превентивную роль в прекращении агрессивных планов Кремля. Также сигналом станет и поддержка Германией стремлений Украины к членству в НАТО и ЕС.

"В силу как исторических причин, так и своего экономического и военно-политического положения, Германия несет особую ответственность за безопасность в регионе, его мирное и стабильное развитие. Мы уверены, что федеральное правительство способно сделать единственно правильные выводы из трудных уроков истории и оказать необходимую поддержку Украине в это непростое для всех нас время", — резюмировали в обращении.

Также на сайте можно поставить подпись за обращение.

Напомним, Германия блокировала закупки оружия Украиной через НАТО. В Минобороны считают, что поставки летального оружия могут привести к эскалации конфликта.

Вместе с тем ФРГ передаст украинской армии 5000 шлемов и помогут восстановить военный бункер под Одессой.