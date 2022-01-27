"Пам'ятаємо що таке війна": українські євреї закликали Німеччину постачати зброю Україні

У зверненні вказується, що ситуація біля кордонів України загострюється та існує загроза широкомасштабної війни з РФ. Потрібно постачати зброю до нашої країни, щоб Кремль не наважився на вторгнення.

Асоціація українських євреїв опублікувала звернення до федерального канцлера Німеччини щодо постачання летальної зброї в Україну. Відповідна публікація з'явилася на сайті асоціації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У зверненні вказується, що українські євреї з історії добре знають, що таке війна і яке нещастя вона приносить усім народам. Водночас наголошується на важливості та цінності допомоги з боку Німеччини, що націлені на збереження миру в регіоні.

Наразі ситуація біля українських кордонів загострюється через дії Росії. Існує загроза широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи.

"Тепер йдеться вже про саме існування України, як незалежної та суверенної держави і, внаслідок цього, про стабільність всього континенту", — наголошується у зверненні.

Українські євреї розуміють пріоритети та цінності зовнішньої політики федерального уряду, але зараз через можливе розширення агресії РФ вони закликають канцлера Олафа Шольца до рішучіших дій. Перешкоду постачанню зброї Україні через закупівлі НАТО можна інтерпретувати лише поступками Кремлю, що є невиправданими з погляду логіки та моралі діями.

Постачання оборонної летальної зброї, як пишуть автори, може відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Кремля. Також сигналом стане підтримка Німеччиною прагнень України до членства в НАТО та ЄС.

"Через як історичні причини, так і своє економічне та військово-політичне становище, Німеччина несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні, його мирний і стабільний розвиток. Ми впевнені, що федеральний уряд здатний зробити єдино правильні висновки із важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні в цей непростий для всіх нас час", — резюмували у зверненні.

Також на сайті можна поставити підпис за звернення.

Нагадаємо, Німеччина блокувала закупівлю зброї Україною через НАТО. У Міноборони вважають, що постачання летальної зброї можуть призвести до ескалації конфлікту.

Водночас ФРН передасть українській армії 5000 шоломів та допоможе відновити військовий бункер під Одесою.