Оказался разведчиком: Германия объявила "персоной нон грата" подставного дипломата из РФ

Сотрудник консульства в Мюнхене оказался сотрудником Службы внешней разведки РФ. Привлечь его к ответственности правоохранители не смогли из-за дипломатического статуса.

Сотрудник российского консульства в Мюнхене был объявлен персоной нон грата в Германии. Дипломат оказался штатным сотрудником Службы внешней разведки РФ и может быть причастен к шпионажу в аэрокосмической сфере. Привлечь россиянина к ответственности немецкие правоохранители не смогли из-за его дипломатического статуса, поэтому его выслали из страны. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с делом.

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По данным журналистов, сотрудник СВР РФ был разоблачен в рамках расследования Федеральной прокуратуры Германии в отношении российского ученого Ильнура Н, которого немецкие правоохранители обвиняют в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, научный сотрудник кафедры одного из университетов Германии передал данные, в частности, касающиеся европейской ракеты-носителя Ariane, российской разведке. Журналисты утверждают, что ученый был арестован летом прошлого года и на этой неделе ему в суде были предъявлены обвинения. В свою очередь Ильнур Н. заверил следователей, что не знал, что имеет дело с СВР.

Вместе с тем прокуратура не привлекла к ответственности российского разведчика из-за того, что он пользовался статусом дипломата, в связи с чем вскоре после ареста Ильнура в 2021 году он был выслан из Германии. Ранее эта информация была неизвестна, подчеркнули в издании.

Напомним, следствие пришло к выводу, что ученый предоставлял российской разведке стратегические данные с ноября 2019 года, за что получил 2,5 тыс. евро наличными.

Также Фокус сообщал, о том, как Служба безопасности Украины в начале этого года задержала агента российской разведки, который, по версии правоохранителей, вербовал людей для подготовки терактов в Одесской области.

Ранее мы писали о том, как ракета-носитель Ariane 5 доставила телескоп Уэбба в космос в конце прошлого года. В рамках миссии, которая реализована при поддержке NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства, планируется изучить первые галактики Вселенной, Солнечную систему, экзопланеты, отдельные звезды и черные дыры.