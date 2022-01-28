Виявився розвідником: Німеччина оголосила "персоною нон грата" підставного дипломата з РФ

Співробітник консульства в Мюнхені виявився співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ. Притягти його до відповідальності правоохоронці не змогли через дипломатичний статус.

Співробітник російського консульства в Мюнхені був оголошений персоною нон грата в Німеччині. Дипломат виявився штатним співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ і може бути причетним до шпигунства в аерокосмічній сфері. Притягти росіянина до відповідальності німецькі правоохоронці не змогли через його дипломатичний статус, тому його вислали з країни. Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на джерела, знайомі зі справою.

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За даними журналістів, співробітника СЗР РФ було викрито в межах розслідування Федеральної прокуратури Німеччини щодо російського вченого Ільнура Н., якого німецькі правоохоронці звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

За версією слідства, науковий співробітник кафедри одного з університетів Німеччини передав дані, зокрема щодо європейської ракети-носія Ariane, російській розвідці. Журналісти стверджують, що вченого було заарештовано влітку минулого року, і цього тижня йому в суді було пред'явлено звинувачення. У свою чергу Ільнур Н. запевнив слідчих, що не знав, що має справу зі СЗР.

Водночас прокуратура не притягнула до відповідальності російського розвідника через те, що він мав статус дипломата, у зв'язку з чим незабаром після арешту Ільнура у 2021 році його вислали з Німеччини. Раніше ця інформація була невідома, наголосили у виданні.

Нагадаємо, слідство дійшло висновку, що вчений надавав російській розвідці стратегічні дані з листопада 2019 року, за що отримав 2,5 тис. євро готівкою.

Також Фокус повідомляв, як Служба безпеки України на початку цього року затримала агента російської розвідки, який, за версією правоохоронців, вербував людей для підготовки терактів на Одещині.

Раніше ми писали про те, як ракета-носій Ariane 5 доставила телескоп Вебба в космос наприкінці минулого року. У межах місії, що реалізована за підтримки NASA, Європейського космічного агентства та Канадського космічного агентства, планується вивчити перші галактики Всесвіту, Сонячну систему, екзопланети, окремі зірки та чорні діри.