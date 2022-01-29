В РФ заявили о возвращении сил Западного военного округа в места базирования после учений

Российские военнослужащие продолжают боевую подготовку на полигонах и вскоре планируют провести новые учения с авиацией и ПВО.

Россия закончила проверять боеготовность войск Западного военного округа, который граничит с Украиной. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу окружного штаба.

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Как утверждает командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, военнослужащие возвращаются в места базирования после плановой проверки, выполнив все поставленные задачи. В пункты постоянной дислокации отправились подразделения бригад связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерные подразделения.

В пресс-службе ЗВО добавили, что воздушный транспорт уже вернулся на предписанные аэродромы, а военные принялись обслуживать вооружение и боевую технику. Они пополняют запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов и ракет, которые использовали во время учений.

В то же время, в западной части России продолжается боевая подготовка на полигонах. В ближайшем будущем войска проведут тактические учения с авиацией и системами противовоздушной обороны, а также другие мероприятия.

Проверять боеготовность войск с переброской на полигоны начали 25 января на фоне обострения отношений с Североатлантическим Альянсом (НАТО). В Западном военном округе задействовали более тысячи военнослужащих Первой танковой армии и около ста единиц техники. Проводя учения в Ивановской области россияне при помощи ракетных комплексов "Искандер-М" поразили аэродром условного врага, а также тренировали вывод истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 из-под ракетно-авиационной атаки. Украина, США и некоторые страны НАТО обвиняли РФ в концентрации войск возле украинских границ и об угрозе вторжения.

В это же время Россия перебрасывала силы Восточного военного округа на учения в Белоруссию, включая технику и вооружение. Как сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, российские и белорусские военные решили проверить силы реагирования Союзного государства. До 9 февраля участники планируют перебрасывать войска и создавать армейские группировки, после чего до 20 февраля продлятся учения под названием "Союзная решимость-2022".

28 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия сосредоточила на границе около 130 тыс. военных. Примерно такое же количество войск РФ перебросила в приграничные регионы весной 2021 года.

28 января Американский институт изучения войны в США опубликовал новую карту российских войск вокруг Украины. Группировки сосредоточились в Беларуси, Приднестровье, оккупированном Крыму. Американские журналисты предполагают, что Россия обеспечивает себе удобные условия для полномасштабного вторжения в Украину в ближайшие месяцы, если не недели.

25 января сообщалось, что военные РФ отрабатывают маневры в условиях химатаки вблизи границ Украины — в Южном военном округе. Около 500 военнослужащих тренируются действовать на местности, зараженной боевыми отравляющими веществами.