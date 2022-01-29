У РФ заявили про повернення сил Західного військового округу до місць базування після навчань

Російські військовослужбовці продовжують бойову підготовку на полігонах і незабаром планують провести нові навчання з авіацією та ППО.

Росія перестала перевіряти боєздатність військ Західного військового округу, який межує з Україною. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу окружного штабу.

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Як стверджує командувач військами ЗВО Олександр Журавльов, військовослужбовці повертаються до місць базування після планової перевірки, виконавши всі поставлені завдання. До пунктів постійної дислокації вирушили підрозділи бригад зв'язку, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також інженерні підрозділи.

У прес-службі ЗВО додали, що повітряний транспорт уже повернувся на свої аеродроми, а військові взялися обслуговувати озброєння та бойову техніку. Вони поповнюють запаси паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та ракет, які використовували під час навчань.

У той же час, у західній частині Росії продовжується бойова підготовка на полігонах. Найближчим часом війська проведуть тактичні навчання з авіацією та системами протиповітряної оборони, а також інші заходи.

Перевіряти боєздатність військ з перекиданням на полігони почали 25 січня на тлі загострення відносин із Північноатлантичним Альянсом (НАТО). У Західному військовому окрузі задіяли понад тисячу військовослужбовців Першої танкової армії та близько ста одиниць техніки. Проводячи навчання в Іванівській області, росіяни за допомогою ракетних комплексів "Іскандер-М" вразили аеродром умовного ворога, а також тренували виведення винищувачів Су-35С, Су-30СМ та бомбардувальників Су-34 з-під ракетно-авіаційної атаки. Україна, США та деякі країни НАТО звинувачували РФ у концентрації військ біля українських кордонів та про загрозу вторгнення.

У цей час Росія перекидала сили Східного військового округу на навчання у Білорусію, включаючи техніку і озброєння. Як повідомив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін, російські та білоруські військові вирішили перевірити сили реагування Союзної держави. До 9 лютого учасники планують перекидати війська та створювати армійські угруповання, після чого до 20 лютого триватимуть навчання під назвою "Союзна рішучість-2022".

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зосередила на кордоні близько 130 тис. військових. Приблизно таку ж кількість військ РФ перекинула до прикордонних регіонів навесні 2021 року.

28 січня Американський інститут вивчення війни у США опублікував нову карту російських військ навколо України. Угруповання зосередилися у Білорусі, Придністров'ї, окупованому Криму. Американські журналісти припускають, що Росія забезпечує собі зручні умови для повномасштабного вторгнення в Україну протягом найближчих місяців, якщо не тижнів.

25 січня повідомлялося, що військові РФ відпрацьовують маневри в умовах хіматаки поблизу кордонів України – у Південному військовому окрузі. Близько 500 військовослужбовців тренуються діяти біля, зараженої бойовими отруйними речовинами.