Россия перебрасывает в оккупированный Крым полевые заправочные станции (видео)
По направлению на оккупированный полуостров была замечена колонна, в которой были, в том числе трубопроводы для прокладки топливных магистралей.
Вооруженные силы России перебрасывают в оккупированный Крым различные модификации заправочных станций. Об этом сообщают в телеграм-канале "Записки охотника", где публикуется информация о переброске войск РФ, основываясь на источниках в открытом доступе.
Сообщается, что в Tik-Tok было опубликовано видео с автоколонной, которая двигалась по пути на оккупированный полуостров. В ее составе, как пишут авторы, есть различные заправочные станции:
- мотонасосная установка для горючего МНУГ-60
- перекачивающая станция для горючего ПСГ-160
- а также трубопроводы для прокладки магистралей подачи топлива
Также в Курске была замечена колонна военных грузовиков, которая, по утверждению автора, двигалась по направлению в Белгород. В ее составе были КамАЗы, с накрытым тентом.
Напомним, Россия перебрасывает в сторону Азовского моря скоростные катера Раптор, способные перевозить до 20 десантников.
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