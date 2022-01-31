Росія перекидає в окупований Крим польові заправні станції (відео)

У напрямку на окупований півострів була помічена колона, у якій були, зокрема трубопроводи для прокладання паливних магістралей.

Збройні сили Росії перекидають в окупований Крим різні модифікації заправних станцій. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Записки мисливця", де публікується інформація про перекидання військ РФ, спираючись на джерела у відкритому доступі.

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Повідомляється, що в Tik-Tok було опубліковано відео з автоколонною, яка рухалася дорогою на окупований півострів. У її складі, як пишуть автори, є різні заправні станції:

мотонасосна установка для пального МНУГ-60;

перекачувальна станція для пального ПСГ-160;

а також трубопроводи для прокладання магістралей подавання палива.

[ + – ] Карта руху колони із заправними станціями

Також у Курську була помічена колона військових вантажівок, яка, за твердженням автора, рухалася у напрямку до Білгорода. У її складі були КамАЗи з накритим тентом.

[ + – ] Перекидання військ у Курську

Нагадаємо, Росія перекидає у бік Азовського моря швидкісні катери Раптор, які здатні перевозити до 20 десантників.

Раніше в Росії заявили про повернення сил Західного військового округу до місць базувань. Округ межує з Україною.

За інформацією The Wall Street, РФ перекинула до українського кордону медичні підрозділи. Російські війська досягли небаченого раніше рівня боєготовності.