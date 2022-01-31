Больше, чем немецкие каски: Нидерланды рассматривают передачу вооружения Украине

По словам депутата от правящей партии Рубена Брекельманса, Украине могут поставлять высокоточное оружие, радары или средства для противовоздушной обороны.

В правящей Народной партии за свободу и демократию заявили о необходимости передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил депутат Рубен Брекельманс в Twitter.

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По словам депутата, он обсудил вопрос предоставления вооружения Украине с оппозиционным депутатом Кати Пири из Партии труда. Вместо отправки войск, Нидерланды рассматривают вопрос об оборонительном вооружении.

"Никаких войск, только оборонительное вооружение! (и реально больше чем просто каски как у немцев)", — написал он.

Политик также добавил, что в скором времени Украину посетит премьер-министр Марк Рютте и глава МИД Вопке Хукстра с конкретными предложениями по поставкам вооружения. Брекельманс говорит, что его страна могла бы поставлять:

высокоточное оружие

противотанковое оружие

противовоздушная оборона

радары

В то же время Кати Пири считает, что Украине следует помочь в борьбе с киберугрозами, поставлять противотанковое оружие или обучать украинских военных. Представители оппозиции и власти едины в одном — Нидерланды не должны отправлять своих военных в Украину.

Напомним, в МИД Нидерландов заявили, что они открыты к поставкам оружия Украине несмотря на недавнюю блокировку поставки оружия с Германией.

В Польше приняли решение поставлять Украине оборонительные боеприпасы для защиты от российской агрессии. Будет поставляться не только оборонительная помощь, но и гуманитарная с материальной.

Также сообщалось, что Чехия одобрила поставку Украине 4000 дефицитных 152-мм снарядов для армии на безоплатной основе.