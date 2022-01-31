Більше, ніж німецькі каски: Нідерланди розглядають передавання озброєння Україні

За словами депутата від керівної партії Рубена Брекельманса, Україні можуть постачати високоточну зброю, радари або засоби протиповітряної оборони.

У керівній Народній партії за свободу та демократію заявили про необхідність передавання Україні оборонного озброєння. Про це заявив депутат Рубен Брекельманс у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами депутата, він обговорив питання надання озброєння Україні з опозиційною депутаткою Каті Пірі із Партії праці. Замість відправлення військ Нідерланди розглядають питання про оборонне озброєння.

"Жодних військ, тільки оборонне озброєння! (і реально більше ніж просто каски як у німців)", — написав він.

Політик також додав, що незабаром Україну відвідає прем'єр-міністр Марк Рютте та глава МЗС Вопке Хукстра з конкретними пропозиціями щодо постачання озброєння. Брекельманс каже, що його країна могла б постачати:

високоточну зброю;

протитанкову зброю;

протиповітряну оборону;

радари.

Водночас Каті Пірі вважає, що Україні варто допомогти в боротьбі з кіберзагрозами, постачати протитанкову зброю чи навчати українських військових. Представники опозиції та влади єдині в одному: Нідерланди не повинні відправляти своїх військових в Україну.

Нагадаємо, в МЗС Нідерландів заявили, що вони відкриті до постачання зброї Україні, незважаючи на нещодавнє блокування постачання зброї з Німеччиною.

У Польщі вирішили постачати Україні оборонні боєприпаси для захисту від російської агресії. Поставлятиметься не лише оборонна допомога, а й гуманітарна з матеріальною.

Також повідомлялося, що Чехія схвалила постачання Україні 4 000 дефіцитних 152-мм снарядів для армії на безоплатній основі.