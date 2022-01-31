Більше, ніж німецькі каски: Нідерланди розглядають передавання озброєння Україні
За словами депутата від керівної партії Рубена Брекельманса, Україні можуть постачати високоточну зброю, радари або засоби протиповітряної оборони.
У керівній Народній партії за свободу та демократію заявили про необхідність передавання Україні оборонного озброєння. Про це заявив депутат Рубен Брекельманс у Twitter.
За словами депутата, він обговорив питання надання озброєння Україні з опозиційною депутаткою Каті Пірі із Партії праці. Замість відправлення військ Нідерланди розглядають питання про оборонне озброєння.
"Жодних військ, тільки оборонне озброєння! (і реально більше ніж просто каски як у німців)", — написав він.
Політик також додав, що незабаром Україну відвідає прем'єр-міністр Марк Рютте та глава МЗС Вопке Хукстра з конкретними пропозиціями щодо постачання озброєння. Брекельманс каже, що його країна могла б постачати:
- високоточну зброю;
- протитанкову зброю;
- протиповітряну оборону;
- радари.
Водночас Каті Пірі вважає, що Україні варто допомогти в боротьбі з кіберзагрозами, постачати протитанкову зброю чи навчати українських військових. Представники опозиції та влади єдині в одному: Нідерланди не повинні відправляти своїх військових в Україну.
Нагадаємо, в МЗС Нідерландів заявили, що вони відкриті до постачання зброї Україні, незважаючи на нещодавнє блокування постачання зброї з Німеччиною.
У Польщі вирішили постачати Україні оборонні боєприпаси для захисту від російської агресії. Поставлятиметься не лише оборонна допомога, а й гуманітарна з матеріальною.
Також повідомлялося, що Чехія схвалила постачання Україні 4 000 дефіцитних 152-мм снарядів для армії на безоплатній основі.