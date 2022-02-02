Российско-оккупационные войска с беспилотника нанесли удар по КПВВ в Донецкой области

Противник использовал для атаки украинских позиций гранатометный заряд типа ВОГ.

Российско-оккупационные войска обстреляли утром 2 февраля 2022 года КПВВ "Гнутово" в Донецкой области. Потерь среди личного состава нет, одного из украинских военнослужащих спас металлический жетон на его форме — осколок разорвавшейся гранаты врезался в него, сообщает МВД Украины.

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Противник обстреливал гуманитарный коридор, который проходит по дороге через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово". Использовался беспилотный летательный аппарат, который сбросил заряд типа ВОГ.

Такие преступные действия, совершаемые российскими оккупантами, свидетельствуют о том, что открыто нарушается режим прекращения огня. Противник пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права во время ведения боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что Россия усиливает части оккупантов в ОРДЛО снайперами и ПТРК, о чем докладывают представители украинской разведки. Тем временем, среди личного состава представителей оккупационных войск есть жертвы, вызванные морально-психологическим давлением командования.

Тем временем, в ОРДО обвинили снайпера ВСУ в том, что он ранил на Донбассе их гражданина. Мирный житель поселка Александровка Донецкой области оказался гражданином России.

СБУ на Донбассе задержала разведчика боевиков. Задержанный пояснил, что ему приходилось терпеть издевательства сослуживцев, а также кураторов из РФ, из-за чего он и принял решение бежать в сторону Украины.

На оккупированной части украинской территории у перебежчика остались родственники — мать и сестры.