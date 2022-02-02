Російсько-окупаційні війська з безпілотника завдали удару по КПВВ у Донецькій області

Противник використав для атаки українських позицій гранатометний заряд типу ВОГ.

Російсько-окупаційні війська обстріляли вранці 2 лютого 2022 року КПВВ "Гнутове" у Донецькій області. Втрат серед особового складу немає, одного з українських військовослужбовців врятував металевий жетон на його формі — уламок гранати, що розірвалася, врізався в нього, повідомляє МВС України.

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Противник обстрілював гуманітарний коридор, який проходить дорогою через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове". Використовувався безпілотний літальний апарат, що скинув заряд типу ВОГ.

Такі злочинні дії, скоєні російськими окупантами, свідчать, що відкрито порушується режим припинення вогню. Противник нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія посилює частини окупантів в ОРДЛО снайперами та ПТРК, про що повідомляють представники української розвідки. Тим часом серед особового складу представників окупаційних військ є жертви, спричинені морально-психологічним тиском командування.

Тим часом, в ОРДО звинуватили снайпера ЗСУ у тому, що він поранив на Донбасі їхнього громадянина. Мирний житель селища Олександрівка на Донеччині виявився громадянином Росії.

СБУ на Донбасі затримала розвідника бойовиків Затриманий пояснив, що йому доводилося терпіти знущання товаришів по службі, а також кураторів з РФ, через що він і прийняв рішення бігти в бік України.

На окупованій частині української території у перебіжчика залишилися родичі — матір та сестри.