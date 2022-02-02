Почти 45% украинцев считают угрозу вторжения РФ реальной, — опрос Центра Разумкова

Аналогичное число опрошенных заявили о готовности защищать Украину "любым способом".

Почти 45% украинцев верят в то, что угроза вторжения России реальна. При этом число тех, кто заявил о готовности защищать страну с оружием в руках, также близко к 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января среди 1 206 респондентов.

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На вопрос социологов о том, стоит ли воспринимать скопление войск РФ на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения зимой-весной текущего года 44,9% респондентов ответили утвердительно. При этом 43,7% опрошенных выразили уверенность, что вторжения в ближайшее время не будет.

[ + – ] Результаты опроса Центра Разумкова

Как уточнили в Центре Разумкова, чаще реальной считают угрозу начала полномасштабной военной операции государства агрессора жители центральных областей — 54,9% в этом регионе против 35,1% тех, кто считает, что вторжения в ближайшее время не будет. В западных областях эти показатели составляют 51,6% и 43,2% соответственно.

В то же время на юге страны реальной угрозу нападения РФ считают 36,1%, обратного мнения придерживаются 45,1% респондентов в этом регионе. В восточных областях на соответствующий вопрос журналистов 28,5% украинцев ответили утвердительно, а 55,7% респондентов уверены, что вторжения в ближайшей перспективе не предвидится.

Исследователи также заявили о зависимости ответов опрошенных от их уровня образования — чем он выше, тем чаще они считают, что угроза реальна. Если среди людей со средним или неполным средним образованием с этим утверждением согласились 41,2% участников опроса, то среди тех, кто имеет высшее — 47,3%.

Отвечая на вопрос "Готовы ли вы защищать Украину с оружием в руках", 44,9% украинцев заявили, что готовы присоединиться к защите страны любым способом. Почти столько же — 45,4% — заявили, что это дело военных, и поэтому вмешиваться не намерены.

[ + – ] Результаты опроса Центра Разумкова

О готовности защищать страну любым способом заявили 61,3% мужчин и 31,6% женщин. Что касается распределения ответов по регионам, то в западных областях оборонять государство готовы 73,7% мужчин, в центральных — 59,7%, в южных — 48,4% и в восточных — 58%.

Как отметили в Центре Разумкова, больше всего людей, заявивших о готовности защищать Украину, среди избирателей партий "Европейская солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%). Меньше всего — среди электората ОПЗЖ — 22,4%.

Исследование проведено методом CATI (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним, по мнению министра обороны Алексея Резникова на данный момент нет предпосылок для проведения мобилизации в Украине.

В то же время в Государственном департаменте США "видят все признаки" начала российского вторжения до середины февраля, заявила 26 января заместитель государственного секретаря Венди Шерман.