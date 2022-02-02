Майже 45% українців вважають загрозу вторгнення РФ реальною, — опитування Центру Разумкова

Аналогічна кількість опитаних заявила про готовність захищати Україну "в будь-який спосіб".

Майже 45% українців вірять у те, що загроза вторгнення Росії є реальною. При цьому кількість тих, хто заявив про готовність захищати країну зі зброєю в руках, також близько 50%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня серед 1206 респондентів.

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На питання соціологів про те, чи варто сприймати накопичення військ РФ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення взимку-навесні поточного року 44,9% респондентів відповіли ствердно. При цьому 43,7% опитаних висловили впевненість, що вторгнення найближчим часом не буде.

[ + – ] Результати опитування Центру Разумкова

Як уточнили в Центрі Разумкова, найчастіше реальною вважають загрозу початку повномасштабної військової операції держави-агресора мешканці центральних областей — 54,9% у цьому регіоні проти 35,1% тих, хто вважає, що найближчим часом вторгнення не буде. У західних областях ці показники становлять 51,6% та 43,2% відповідно.

На півдні країни реальною загрозу нападу РФ вважають 36,1%, зворотної думки дотримуються 45,1% респондентів у цьому регіоні. У східних областях на відповідне запитання журналістів 28,5% українців відповіли ствердно, а 55,7% респондентів упевнені, що вторгнення в найближчій перспективі не передбачається.

Дослідники також заявили про залежність відповідей опитаних від їхнього рівня освіти — чим він вищий, тим частіше вони вважають, що загроза є реальною. Якщо серед людей із середньою або неповною середньою освітою із цим твердженням погодилися 41,2% учасників опитування, то серед тих, хто має вищу — 47,3%.

Відповідаючи на запитання, чи готові ви захищати Україну зі зброєю в руках, 44,9% українців заявили, що готові приєднатися до захисту країни будь-яким способом. Майже стільки ж, 45,4% заявили, що це справа військових, і тому втручатися не мають наміру.

[ + – ] Результати опитування Центру Разумкова

Про готовність захищати країну будь-яким способом заявили 61,3% чоловіків та 31,6% жінок. Щодо розподілу відповідей по регіонах, то в західних областях обороняти державу готові 73,7% чоловіків, у центральних – 59,7%, у південних – 48,4% і у східних – 58%.

Як зазначили в Центрі Разумкова, найбільше людей, які заявили про готовність захищати Україну, серед виборців партій "Європейська солідарність" (61,6%) та "Слуга народу" (56,8%). Найменше серед електорату ОПЗЖ — 22,4%.

Дослідження проведено методом CATI (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, на думку міністра оборони Олексія Резнікова, наразі немає передумов для проведення мобілізації в Україні.

Водночас у Державному департаменті США "бачать усі ознаки" початку російського вторгнення до середини лютого, заявила 26 січня заступниця державного секретаря Венді Шерман.