Польский премьер-министр анонсировал поставки оружия Украине уже на следующей неделе

Как заявил Матеуш Моравецкий, Польша видит усиление российского давления, поэтому "действовать нужно быстро".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал поставки оружия в Украину уже со следующей недли. Об этом сообщает Wiadomosci.

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По словам премьера, Польша видит усиление давления со стороны России, поэтому "тем, кто хочет защитить себя, должен иметь что-то, чтобы защитить себя". Первая партия оборонительного оружия прибудет в Украину уже на следующей неделе.

"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но зачастую не хватает техники, поэтому действовать надо быстро", — подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства заявляет о заинтересованности Запада в безопасносй Украине и границе.

Как ранее сообщал Фокус, правительство одобрило отправку новейших переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun (Перун), которые является модернизацией "Грома". ПЗРК способен "доставать" цели на дистанции до 6,5 км и на высоте до 4 км.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Польша будет поставлять ПЗРК "Гром", боеприпасы и беспилотники Украине. По словам главы правительства Моравецкого, Польша солидарна с Украиной, но из-за угрозы российского вторжения, одних слов солидарности уже мало.

Ранее сообщалось о поставках Чехией 4000 152-мм снарядов для артиллерии украинской армии.