Польський прем'єр-міністр анонсував постачання зброї Україні вже наступного тижня

Як заявив Матеуш Моравецький, Польща бачить посилення російського тиску, тому "діяти треба швидко".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував постачання зброї в Україну вже наступного тижня. Про це повідомляє Wiadomosci.

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За словами прем'єра, Польща бачить посилення тиску з боку Росії, тому "той, хто хоче захистити себе, повинен мати щось, щоб захистити себе". Перша партія оборонної зброї прибуде до України вже наступного тижня.

"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", — наголосив Моравецький.

Голова уряду заявляє про зацікавленість Заходу в безпечній Україні та кордоні.

Як раніше повідомляв Фокус, уряд схвалив відправку новітніх переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun (Перун), які є модернізацією "Грому". ПЗРК здатний "діставати" цілі на дистанції до 6,5 км та на висоті до 4 км.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що Польща постачатиме ПЗРК "Гром", боєприпаси та безпілотники Україні. За словами голови уряду Моравецького, Польща солідарна з Україною, але через загрозу російського вторгнення одних слів солідарності вже мало.

Раніше повідомлялося про постачання Чехією 4000 152-мм снарядів для артилерії української армії.