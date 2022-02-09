Выдержит попадание пули. Компания ArmorSource из Огайо поставит новые шлемы для армии США

Усовершенствованный шлем экипажа боевой машины обеспечивает защиту личного состава от 9-мм боеприпасов и осколков, а также обладает функциями связи и шумоподавления.

Начиная со следующего года члены экипажей боевых машин армии США начнут получать усовершенствованные шлемы, обеспечивающие лучшую защиту и комфорт. В прошлом месяце армия США заключила контракт на 6 миллионов долларов с ArmorSource LLC., производителем баллистических шлемов из Хеврона, штат Огайо, на поставку 14 тысяч усовершенствованных шлемов для экипажей боевых машин (ACVC-H).

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Фокус перевел текст Питера Сучиу о разработках нового шлема для армии США.

ArmorSource предоставит армии США модернизированную версию шлема на основе своих баллистических решений нового поколения, в которых используются самые современные композитные материалы Honeywell. Ожидается, что первые поставки новой модели ACVC GEN II военным будут осуществлены в начале 2023 года.

"Для нас огромная честь, что армия США выбрала нас для обеспечения наших войск таким инновационным продуктом, – говорит Брэд Грунден, президент ArmorSource. – Мы чрезвычайно рады за всех мужчин и женщин, которые вскоре получат самые технологически продвинутые шлемы для членов экипажей боевых машин. Шлем ACVC GEN II компании ArmorSource превосходит по баллистическим и осколочным характеристикам устаревший шлем ACVC, но при этом гораздо меньше весит. Мы считаем, что этот продукт устанавливает новый стандарт безопасности и комфорта для своих пользователей".

[ + – ] Начиная со следующего года члены экипажей боевых машин армии США начнут получать усовершенствованные шлемы, обеспечивающие лучшую защиту и комфорт

Армейский шлем ACVC-H. Улучшенная "защита мозгов" для танкистов

Программа разработки усовершенствованного шлема экипажа боевой машины (ACVCH) началась в конце 2000-х годов. Ее целью было усовершенствовать шлем экипажа боевой машины (CVC-H) – основную систему защиты головы солдата, впервые представленную в 1970-х годах.

Шлем CVC-H состоял из жесткой баллистической оболочки, встроенной системы связи и внутреннего вкладыша. Было установлено, что оболочка CVC-H обеспечивает лишь ограниченную баллистическую защиту по сравнению с пехотными моделями, такими как усовершенствованный боевой шлем (ACH).

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Армейский шлем ACVC-H был разработан для обеспечения улучшенной баллистической защиты по сравнению с предыдущей системой CVC-H, но при этом весил меньше без ущерба для формы, посадки и функциональности.

Корпус морской пехоты США инициировал аналогичную программу в январе 1992 года. Были проведены масштабные тестирования ранних прототипов, разработанных и изготовленных Центром исследований и разработок в Натике, США. Испытания проводились на Абердинском полигоне, в Форт-Ракере, Национальном учебном центре и Форт-Ноксе. Результаты оценки были весьма благоприятными.

Шлем экипажа боевой машины ACVC-H: конструктивные особенности и преимущества

Современный шлем экипажа боевой машины (ACVC-H) призван обеспечить интегрированную связь и баллистическую защиту головы, висков, ушей и шеи солдата, не влияя на зрение, устойчивость и слух.

Как и предыдущие версии, он состоит из внешней оболочки, внутреннего вкладыша и системы связи. Однако ACVC-H обеспечивает защиту персонала от 9-мм боеприпасов и осколков наряду с возможностями связи и шумоподавления. Оболочка ACVC-H крепится к внутреннему вкладышу из тканевой сетки и системе связи с помощью защелок и ленты с крючками. Крепления на передней части шлема соединяют его с ремнем на подбородке.

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Конструкция шлема ACVC GEN II будет усовершенствована, превосходя прошлые версии по баллистическим и осколочным характеристикам. Новый шлем обеспечит баллистическую защиту в соответствии со стандартом AR/PD 12-03 при 30-процентном снижении веса.

ACVC GEN II был одним из шлемов нового поколения компании ArmorSource, официально представленных публике на выставке Shooting, Hunting, Outdoor Trade Show (SHOT Show) в прошлом месяце. Помимо ACVC GEN II, компания ArmorSource также представит военный шлем нового поколения ACH GEN II 'AS-501-G2' и шлем нового поколения для полицейских 'AIRE LE'.

[ + – ] Современный шлем экипажа боевой машины (ACVC-H) призван обеспечить интегрированную связь и баллистическую защиту головы, висков, ушей и шеи солдата, не влияя на зрение, устойчивость и слух

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress".