Витримає влучення кулі. Компанія ArmorSource з Огайо поставить нові шоломи для армії США

Удосконалений шолом екіпажу бойової машини забезпечує захист особового складу від 9-мм боєприпасів та уламків, а також володіє функціями зв'язку та шумоподавлення.

Починаючи з наступного року члени екіпажів бойових машин армії США почнуть отримувати вдосконалені шоломи, які забезпечують найкращий захист та комфорт. Минулого місяця армія США уклала контракт на 6 мільйонів доларів з ArmorSource LLC., виробником балістичних шоломів з Хеврона, штат Огайо, на постачання 14 тисяч удосконалених шоломів для екіпажів бойових машин (ACVC-H).

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Фокус переклав текст Пітера Сучіу про розробки нового шолома для армії США.

ArmorSource надасть армії США модернізовану версію шолома на основі своїх балістичних рішень нового покоління, у яких використовуються найсучасніші композитні матеріали Honeywell. Очікується, що перші поставки нової моделі ACVC GEN II військовим буде здійснено на початку 2023 року.

"Для нас величезна честь, що армія США обрала нас для забезпечення наших військ таким інноваційним продуктом, – каже Бред Ґрунден, президент ArmorSource. – Ми надзвичайно раді за всіх чоловіків та жінок, які незабаром отримають найтехнологічніші шоломи для членів екіпажів бойових машин. Шолом ACVC GEN II компанії ArmorSource перевершує за балістичними та осколковими характеристиками застарілий шолом ACVC, але при цьому набагато менше важить. Ми вважаємо, що цей продукт встановлює новий стандарт безпеки та комфорту для своїх користувачів”.

[ + – ] Починаючи з наступного року члени екіпажів бойових машин армії США почнуть отримувати вдосконалені шоломи, які забезпечують кращий захист та комфорт

Армійський шолом ACVC-H. Покращений "захист мозку" для танкістів

Програма розробки вдосконаленого шолома екіпажу бойової машини (ACVCH) розпочалася наприкінці 2000-х років. Її метою було удосконалити шолом екіпажу бойової машини (CVC-H) – основну систему захисту голови солдата, вперше представлену у 1970-х роках.

Шолом CVC-H складався з жорсткої балістичної оболонки, вбудованої системи зв'язку та внутрішнього вкладення. Було встановлено, що оболонка CVC-H забезпечує лише обмежений балістичний захист порівняно з піхотними моделями, такими, як удосконалений бойовий шолом (ACH).

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Армійський шолом ACVC-H був розроблений для забезпечення покращеного балістичного захисту порівняно з попередньою системою CVC-H, але при цьому важив менше без шкоди для форми, посадки та функціональності.

Корпус морської піхоти США ініціював аналогічну програму у січні 1992 року. Були проведені масштабні тестування ранніх прототипів, розроблених та виготовлених Центром досліджень та розробок у Натіку, США. Випробування проводилися на Абердинському полігоні, у Форт-Ракері, Національному навчальному центрі та Форт-Ноксі. Результати були дуже сприятливими.

Шолом екіпажу бойової машини ACVC-H: конструктивні особливості та переваги

Сучасний шолом екіпажу бойової машини (ACVC-H) покликаний забезпечити інтегрований зв'язок та балістичний захист голови, скронь, вух та шиї солдата, не впливаючи на зір, стійкість та слух.

Як і попередні версії, він складається із зовнішньої оболонки, внутрішнього вкладення та системи зв'язку. Однак, ACVC-H забезпечує захист персоналу від 9-мм боєприпасів та уламків поряд з можливостями зв'язку та шумоподавлення. Оболонка ACVC-H кріпиться до внутрішнього вкладення з тканинної сітки та системи зв'язку за допомогою клямок та стрічки з гачками. Кріплення на передній частині шолома з'єднують його з ременем на підборідді.

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Конструкція шолома ACVC GEN II буде вдосконалена, перевершуючи попередні версії за балістичними та осколковими характеристиками. Новий шолом забезпечить балістичний захист відповідно до стандарту AR/PD 12-03 при 30-відсотковому зниженні ваги.

ACVC GEN II був одним із шоломів нового покоління компанії ArmorSource, офіційно представлених публіці на виставці Shooting, Hunting, Outdoor Trade Show (SHOT Show) минулого місяця. Крім ACVC GEN II, компанія ArmorSource також представить військовий шолом нового покоління ACH GEN II 'AS-501-G2' та шолом нового покоління для поліцейських 'AIRE LE'.

[ + – ] Сучасний шолом екіпажу бойової машини (ACVC-H) покликаний забезпечити інтегрований зв'язок та балістичний захист голови, скронь, вух та шиї солдата, не впливаючи на зір, стійкість та слух

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст зі штату Мічиган, який пише для понад чотирьох десятків журналів, газет та вебсайтів. Автор кількох книг про військові головні убори, зокрема "A Gallery of Military Headdress".