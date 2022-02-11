Нет предела совершенству. Как сделать стелс-истребитель F-35A за $100 млн еще лучше

Несмотря на технические трудности, разработка и введение в эксплуатацию двигателя адаптивного цикла для парка истребителей F-35 будет способствовать увеличению дальности и производительности.

F-35A – едва ли не самый мощный истребитель пятого поколения из существующих, но ВВС США хотят сделать его еще лучше.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фокус перевел текст Калеба Ларсона о предстоящих модернизациях самого совершенного боевого самолета нашего времени.

Военно-воздушные силы США, являющиеся одним из крупнейших пользователей F-35A, хотят модернизировать двигатели этой платформы. В недавно опубликованном тендере авиационное подразделение американских ВВС объясняет, что ищет компанию для создания модернизированного двигателя.

"Отклики на это исследование помогут определить возможности рынка для создания полноценной силовой установки… которая может быть полностью интегрирована в систему вооружения F-35A при соблюдении графиков поставки силовых установок и производства самолетов, – поясняется в тендере ВВС на замену двигателя. Целью программы FAER является выполнение этапа инженерных и производственных разработок в рамках программы перехода на адаптивный двигатель (AETP)", — сообщается в документе.,

[ + – ] F-35A – едва ли не самый мощный истребитель пятого поколения из существующих, но ВВС США хотят сделать его еще лучше

Стелс-истребитель F-35A и двигатели адаптивного цикла

В самолетах используется множество двигателей, которые специально разработаны для конкретных задач. Двигатели коммерческих авиалиний предназначены для экономии топлива во время дальних перелетов и достижения максимальной рентабельности, а военно-транспортные реактивные самолеты обеспечивают достаточную тягу для перевозки тяжелого оборудования. В свою очередь, двигатели реактивных истребителей обеспечивают максимальную скорость и ускорение при меньших затратах на топливо.

В отличие от их всех, двигатели адаптивного цикла предназначены для достижения максимальной эффективности в различных сценариях, позволяя самолету быстро разгоняться и летать на высоких скоростях на различных высотах, экономя при этом топливо.

Аналогично внедорожнику с несколькими режимами движения по местности, адаптивный реактивный двигатель может работать в высокопроизводительном, мощном режиме боя и в менее производительном, топливосберегающем режиме во время патрулирования или при низком уровне топлива.

Важно

История двух легенд. МиГ-21 против F-104A

Двигатели адаптивного цикла обеспечивают не только лучшую дальность полета – некоторые обладают еще и значительно улучшенной тягой.

Хотя недавний тендер ВВС касается только варианта F-35 с обычным взлетом и посадкой, адаптивные двигатели могут быть разработаны для всего спектра истребителей F-35. Возможности, предлагаемые этими двигателями, будут особенно полезны для ВМС и Корпуса морской пехоты.

Летчики морской пехоты и ВМС взлетают на F-35B и F-35C с авианосцев ВМС. F-35C может нести больше топлива и имеет большую дальность полета, чем другие варианты, но у F-35B меньше внутреннего пространства для топлива и, следовательно, меньшая дальность, чем у двух его аналогов.

С учетом этого, поиск двигателя на замену для парка F-35 будет сложнее, чем просто разработка одного нового двигателя с адаптивным циклом и его установка на все самолеты. Любой новый вариант двигателя должен быть совместим с F-35B, что потребует внесения изменений в базовую конструкцию.

Несмотря на технические трудности, разработка и внедрение двигателя адаптивного цикла для парка F-35 будет способствовать увеличению их дальности и характеристик. По-видимому, ВВС возглавят этот процесс.

[ + – ] Хотя недавний тендер ВВС касается только варианта F-35 с обычным взлетом и посадкой, адаптивные двигатели могут быть разработаны для всего спектра истребителей F-35

Об авторе

Калеб Ларсон – журналист пишущий на тему обороны. Выпускник Калифорнийского университета, также имеет степень магистра государственной политики. Живет в Берлине. Освещает вопросы конфликтов, безопасности и технологий, уделяя особое внимание американской внешней политике, европейской безопасности и немецкому обществу, как в печатных изданиях, так и на радио.