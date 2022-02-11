Немає межі досконалості. Як зробити стелс-винищувач F-35A за $100 млн ще краще

Незважаючи на технічні труднощі, розробка та введення в експлуатацію двигуна адаптивного циклу для парку винищувачів F-35 сприятиме збільшенню дальності та продуктивності.

F-35A – чи не найпотужніший винищувач п'ятого покоління з наявних, але ВПС США хочуть зробити його ще кращим.

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Фокус переклав текст Калеба Ларсона про майбутні модернізації найдосконалішого бойового літака нашого часу.

Військово-повітряні сили США, що є одним із найбільших користувачів F-35A, хочуть модернізувати двигуни цієї платформи. У недавно опублікованому тендері авіаційний підрозділ американських ВПС пояснює, що шукає компанію для створення модернізованого двигуна.

"Відгуки на це дослідження допоможуть визначити можливості ринку для створення повноцінної силової установки… яка може бути повністю інтегрована в систему озброєння F-35A за дотримання графіків постачання силових установок та виробництва літаків, – пояснюється в тендері ВПС на заміну двигуна. Метою програми FAER є виконання етапи інженерних та виробничих розробок у межах програми переходу на адаптивний двигун (AETP)", — повідомляється в документі.

[ + – ] F-35A – чи не найпотужніший винищувач п'ятого покоління з наявних, але ВПС США хочуть зробити його ще кращим

Стелс-винищувач F-35A та двигуни адаптивного циклу

У літаках використовується безліч двигунів, спеціально розроблених для конкретних завдань. Двигуни комерційних авіаліній призначені для економії палива під час далеких перельотів та досягнення максимальної рентабельності, а військово-транспортні реактивні літаки забезпечують достатню тягу для перевезення важкого обладнання. У свою чергу двигуни реактивних винищувачів забезпечують максимальну швидкість і прискорення за менших витрат на паливо.

На відміну від них, двигуни адаптивного циклу призначені для досягнення максимальної ефективності в різних сценаріях, дозволяючи літаку швидко розганятися і літати на високих швидкостях на різних висотах, заощаджуючи при цьому паливо.

Аналогічно до позашляховика з декількома режимами руху по місцевості, адаптивний реактивний двигун може працювати у високопродуктивному, потужному режимі бою та в менш продуктивному, паливозберігальному режимі під час патрулювання або за низького рівня палива.

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Двигуни адаптивного циклу забезпечують не лише кращу дальність польоту – деякі мають ще й значно покращену тягу.

Хоча нещодавній тендер ВПС стосується лише варіанта F-35 зі звичайним зльотом та посадкою, адаптивні двигуни можуть бути розроблені для всього спектра винищувачів F-35. Можливості, пропоновані цими двигунами, будуть особливо корисні для ВМС та Корпусу морської піхоти.

Льотчики морської піхоти та ВМС злітають на F-35B та F-35C з авіаносців ВМС. F-35C може нести більше палива і має більшу дальність польоту, ніж інші варіанти, але у F-35B менше внутрішнього простору для палива і, отже, менша дальність, ніж у двох його аналогів.

З огляду на це, пошук двигуна на заміну для парку F-35 буде складнішим, ніж просто розробка одного нового двигуна з адаптивним циклом та його встановлення на всі літаки. Будь-який новий варіант двигуна має бути сумісним з F-35B, що вимагатиме внесення змін до базової конструкції.

Попри технічні труднощі, розробка та впровадження двигуна адаптивного циклу для парку F-35 сприятиме збільшенню їхньої дальності та характеристик. Очевидно, ВПС очолять цей процес.

[ + – ] Хоча нещодавній тендер ВПС стосується лише варіанта F-35 зі звичайним зльотом та посадкою, адаптивні двигуни можуть бути розроблені для всього спектра винищувачів F-35.

Про автора

Калеб Ларсон – журналіст, який пише на тему оборони. Випускник Каліфорнійського університету також має ступінь магістра державної політики. Живе в Берліні. Висвітлює питання конфліктів, безпеки та технологій, приділяючи особливу увагу американській зовнішній політиці, європейській безпеці та німецькому суспільству як у друкованих виданнях, так і на радіо.