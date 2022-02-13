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Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" вошла в Черное море через Босфор (видео)

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Субмарина с бортовым номером Б-237 входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России

70-метровая субмарина "Ростов-на-Дону" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в пролив Босфор из Мраморного моря и, пройдя под мостом Фатиха Султана Мехмета, направилась в сторону Черного моря, сообщает турецкое издание Hürriyet.

Субмарина с бортовым номером Б-237 из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России вошла в Босфор около 11.30 по киевскому времени.

Как указывает турецкое СМИ, 70-метровая подлодка примерно через 45 минут прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета, и, двигаясь вдоль берега в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря. При этом, как отмечается в тексте, подлодка шла в сопровождени катеров турецкой береговой охраны.

Субмарина с бортовым номером Б-237 "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор около 11.30 по киевскому времени

Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Основные характеристики подводной лодки Б-237 "Ростов-на-Дону"

Водоизмещение надводное 2 350 т

Водоизмещение подводное 3 950 т

Длина 73,8 м

Ширина 9,9 м

Осадка 6,2 м

Двигатели 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих:

  • главный электродвигатель 5500 л.с.
  • электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с.
  • два резервных электродвигателя по 102 л.с.

Движитель один семилопастный низкооборотный винт

Скорость надводная 17 узлов

Скорость подводная 20 узлов

Рабочая глубина 240 м

Предельная глубина 300 м

Автономность плавания 45 суток

Экипаж 52 человека

Вооружение

  • Зенитная артиллерия ПЗРК "Стрела-3", или Игла 8 ракет
  • Ракетное вооружение 4хРК "Калибр": противокорабельные ракеты ЗМ-54Э и ЗМ-54Э1 вместо части торпед

Напомним, 8 февраля через Дарданеллы и Босфор в Черное море прошел отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, для участия в военно-морских учениях.

В связи с этими учениями Россия блокировала часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, перекрыв возможности для судоходства. Фокус обратился к экспертам-экономистам, чтобы просчитать потенциальный ущерб от блокады Россией украинских морских портов.