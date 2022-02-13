Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" вошла в Черное море через Босфор (видео)
70-метровая субмарина "Ростов-на-Дону" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.
Подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в пролив Босфор из Мраморного моря и, пройдя под мостом Фатиха Султана Мехмета, направилась в сторону Черного моря, сообщает турецкое издание Hürriyet.
Субмарина с бортовым номером Б-237 из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России вошла в Босфор около 11.30 по киевскому времени.
Как указывает турецкое СМИ, 70-метровая подлодка примерно через 45 минут прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета, и, двигаясь вдоль берега в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря. При этом, как отмечается в тексте, подлодка шла в сопровождени катеров турецкой береговой охраны.
Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.
Основные характеристики подводной лодки Б-237 "Ростов-на-Дону"
Водоизмещение надводное 2 350 т
Водоизмещение подводное 3 950 т
Длина 73,8 м
Ширина 9,9 м
Осадка 6,2 м
Двигатели 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих:
- главный электродвигатель 5500 л.с.
- электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с.
- два резервных электродвигателя по 102 л.с.
Движитель один семилопастный низкооборотный винт
Скорость надводная 17 узлов
Скорость подводная 20 узлов
Рабочая глубина 240 м
Предельная глубина 300 м
Автономность плавания 45 суток
Экипаж 52 человека
Вооружение
- Зенитная артиллерия ПЗРК "Стрела-3", или Игла 8 ракет
- Ракетное вооружение 4хРК "Калибр": противокорабельные ракеты ЗМ-54Э и ЗМ-54Э1 вместо части торпед
Напомним, 8 февраля через Дарданеллы и Босфор в Черное море прошел отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, для участия в военно-морских учениях.
В связи с этими учениями Россия блокировала часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, перекрыв возможности для судоходства. Фокус обратился к экспертам-экономистам, чтобы просчитать потенциальный ущерб от блокады Россией украинских морских портов.