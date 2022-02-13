Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" вошла в Черное море через Босфор (видео)

70-метровая субмарина "Ростов-на-Дону" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в пролив Босфор из Мраморного моря и, пройдя под мостом Фатиха Султана Мехмета, направилась в сторону Черного моря, сообщает турецкое издание Hürriyet.

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Субмарина с бортовым номером Б-237 из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России вошла в Босфор около 11.30 по киевскому времени.

Как указывает турецкое СМИ, 70-метровая подлодка примерно через 45 минут прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета, и, двигаясь вдоль берега в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря. При этом, как отмечается в тексте, подлодка шла в сопровождени катеров турецкой береговой охраны.

[ + – ] Субмарина с бортовым номером Б-237 "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор около 11.30 по киевскому времени

Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Основные характеристики подводной лодки Б-237 "Ростов-на-Дону"

Водоизмещение надводное 2 350 т

Водоизмещение подводное 3 950 т

Длина 73,8 м

Ширина 9,9 м

Осадка 6,2 м

Двигатели 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих:

главный электродвигатель 5500 л.с.

электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с.

два резервных электродвигателя по 102 л.с.

Движитель один семилопастный низкооборотный винт

Скорость надводная 17 узлов

Скорость подводная 20 узлов

Рабочая глубина 240 м

Предельная глубина 300 м

Автономность плавания 45 суток

Экипаж 52 человека

Вооружение

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Напомним, 8 февраля через Дарданеллы и Босфор в Черное море прошел отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, для участия в военно-морских учениях.

В связи с этими учениями Россия блокировала часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, перекрыв возможности для судоходства. Фокус обратился к экспертам-экономистам, чтобы просчитать потенциальный ущерб от блокады Россией украинских морских портов.