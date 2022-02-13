Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" ввійшов у Чорне море через Босфор (відео)
70-метрова субмарина "Ростов-на-Дону" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.
Підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" ввійшов у протоку Босфор з Мармурового моря і, пройшовши під мостом Фатіха Султана Мехмеда, попрямував у бік Чорного моря, повідомляє турецьке видання Hürriyet.
Субмарина з бортовим номером Б-237 зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії ввійшла до Босфору близько 11.30 за київським часом.
Як вказує турецьке ЗМІ, 70-метровий підводний човен приблизно через 45 хвилин пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмеда, і, рухаючись уздовж берега в районі Емірган, пішов у бік Чорного моря. Водночас як зазначають у тексті, підводний човен йшов у супроводі катерів турецької берегової охорони.
Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка", що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.
Основні характеристики підводного човна Б-237 "Ростов-на-Дону"
Водотоннажність надводна 2 350 т
Водотоннажність підводна 3 950 т
Довжина 73,8 м
Ширина 9,9 м
Опад 6,2 м
Двигуни 2 дизель-генератори по 1000 кВт, що живлять:
- головний електродвигун 5500 л.
- електродвигун економічного ходу потужністю 190 л.
- два резервні електродвигуни по 102 к.с.
Двигун один семилопатний низькооборотний гвинт
Швидкість надводна 17 вузлів
Швидкість підводна 20 вузлів
Робоча глибина 240 м
Гранична глибина 300 м
Автономність плавання 45 діб
Екіпаж 52 особи
Озброєння
- Зенітна артилерія ПЗРК "Стріла-3", або Голка 8 ракет
- Ракетне озброєння 4хРК "Калібр": протикорабельні ракети ЗМ-54Е та ЗМ-54Е1 замість частини торпед
Нагадаємо, 8 лютого через Дарданелли та Босфор у Чорне море пройшов загін великих десантних кораблів (БДК) ВМФ Росії для участі у військово-морських навчаннях.
У зв'язку з цими навчаннями Росія блокувала частину акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки, перекривши можливості для судноплавства. Фокус звернувся до експертів-економістів, щоб прорахувати потенційні збитки від блокади Росією українських морських портів.