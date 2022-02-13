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Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" ввійшов у Чорне море через Босфор (відео)

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Субмарина з бортовим номером Б-237 входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії

70-метрова субмарина "Ростов-на-Дону" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" ввійшов у протоку Босфор з Мармурового моря і, пройшовши під мостом Фатіха Султана Мехмеда, попрямував у бік Чорного моря, повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Субмарина з бортовим номером Б-237 зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії ввійшла до Босфору близько 11.30 за київським часом.

Як вказує турецьке ЗМІ, 70-метровий підводний човен приблизно через 45 хвилин пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмеда, і, рухаючись уздовж берега в районі Емірган, пішов у бік Чорного моря. Водночас як зазначають у тексті, підводний човен йшов у супроводі катерів турецької берегової охорони.

Субмарина з бортовим номером Б-237 "Ростов-на-Дону" ввійшла до Босфору близько 11.30 за київським часом

Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка", що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Основні характеристики підводного човна Б-237 "Ростов-на-Дону"

Водотоннажність надводна 2 350 т

Водотоннажність підводна 3 950 т

Довжина 73,8 м

Ширина 9,9 м

Опад 6,2 м

Двигуни 2 дизель-генератори по 1000 кВт, що живлять:

  • головний електродвигун 5500 л.
  • електродвигун економічного ходу потужністю 190 л.
  • два резервні електродвигуни по 102 к.с.

Двигун один семилопатний низькооборотний гвинт

Швидкість надводна 17 вузлів

Швидкість підводна 20 вузлів

Робоча глибина 240 м

Гранична глибина 300 м

Автономність плавання 45 діб

Екіпаж 52 особи

Озброєння

  • Зенітна артилерія ПЗРК "Стріла-3", або Голка 8 ракет
  • Ракетне озброєння 4хРК "Калібр": протикорабельні ракети ЗМ-54Е та ЗМ-54Е1 замість частини торпед

Нагадаємо, 8 лютого через Дарданелли та Босфор у Чорне море пройшов загін великих десантних кораблів (БДК) ВМФ Росії для участі у військово-морських навчаннях.

У зв'язку з цими навчаннями Росія блокувала частину акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки, перекривши можливості для судноплавства. Фокус звернувся до експертів-економістів, щоб прорахувати потенційні збитки від блокади Росією українських морських портів.