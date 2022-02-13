Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" ввійшов у Чорне море через Босфор (відео)

70-метрова субмарина "Ростов-на-Дону" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" ввійшов у протоку Босфор з Мармурового моря і, пройшовши під мостом Фатіха Султана Мехмеда, попрямував у бік Чорного моря, повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Субмарина з бортовим номером Б-237 зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії ввійшла до Босфору близько 11.30 за київським часом.

Як вказує турецьке ЗМІ, 70-метровий підводний човен приблизно через 45 хвилин пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмеда, і, рухаючись уздовж берега в районі Емірган, пішов у бік Чорного моря. Водночас як зазначають у тексті, підводний човен йшов у супроводі катерів турецької берегової охорони.

[ + – ] Субмарина з бортовим номером Б-237 "Ростов-на-Дону" ввійшла до Босфору близько 11.30 за київським часом

Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону" — російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка", що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Основні характеристики підводного човна Б-237 "Ростов-на-Дону"

Водотоннажність надводна 2 350 т

Водотоннажність підводна 3 950 т

Довжина 73,8 м

Ширина 9,9 м

Опад 6,2 м

Двигуни 2 дизель-генератори по 1000 кВт, що живлять:

головний електродвигун 5500 л.

електродвигун економічного ходу потужністю 190 л.

два резервні електродвигуни по 102 к.с.

Двигун один семилопатний низькооборотний гвинт

Швидкість надводна 17 вузлів

Швидкість підводна 20 вузлів

Робоча глибина 240 м

Гранична глибина 300 м

Автономність плавання 45 діб

Екіпаж 52 особи

Озброєння

Зенітна артилерія ПЗРК "Стріла-3", або Голка 8 ракет

Ракетне озброєння 4хРК "Калібр": протикорабельні ракети ЗМ-54Е та ЗМ-54Е1 замість частини торпед

Нагадаємо, 8 лютого через Дарданелли та Босфор у Чорне море пройшов загін великих десантних кораблів (БДК) ВМФ Росії для участі у військово-морських навчаннях.

У зв'язку з цими навчаннями Росія блокувала частину акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки, перекривши можливості для судноплавства. Фокус звернувся до експертів-економістів, щоб прорахувати потенційні збитки від блокади Росією українських морських портів.