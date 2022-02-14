Россия перебросила в Беларусь десятки штурмовиков Су-25 (фото)

На аэродроме в Лунинце замечена не только штурмовая авиация, но и комлексы С-400, часть из которых находились в боевой готовности.

На аэродроме в Лунинце, что в Брестской области Беларуси обнаружили 32 штурмовика Су-25. Об этом сообщает блогер Крис Биггерс, опубликовавший спутниковые снимки компании Planet.

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На снимке от 11 февраля видно, что на аэродроме находится 32 российских штурмовика Су-25. А на других фотографиях видны российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Они также находятся поблизости с аэропортом.

[ + – ] Штурмовики Су-25 в Лунинце

[ + – ] С-400 в Беларуси

При этом как отмечает автор, на фотографиях С-400 находятся с заряженными ракетными контейнерами. В боевой готовности находилось как минимум два комплекса.

[ + – ] С-400 в Лунинце

Отметим, что пролеты Су-25 уже были замечены в городе Солигорск, что в 30-40 км от Лунинцы. Вероятно, штурмовики могут привлечь к операции по вторжению РФ в Украину, если такова все же будет.

Ныне на территории страны проходят учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. На них отрабатывали переправу через реку Припять, а также будут имитировать уничтожение украинской армии, проходящая под названием "Республика Днепровья".

Напомним, Россия начала разворачивать полевые медицинские лагеря в Беларуси. 7 февраля были опубликованы спутниковые снимки с штурмовиками Су-25 у границ с Украиной.