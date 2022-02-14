Росія перекинула до Білорусі десятки штурмовиків Су-25 (фото)

На аеродромі в Лунинці помічено не лише штурмову авіацію, а й комплекси С-400, частина з яких перебувала в бойовій готовності.

На аеродромі в Лунинці, що в Брестській області Білорусі виявили 32 штурмовики Су-25. Про це повідомляє блогер Кріс Біґґерс, який опублікував супутникові знімки компанії Planet.

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На знімку від 11 лютого видно, що на аеродромі 32 російські штурмовики Су-25. На інших фотографіях видно російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Вони також знаходяться поблизу аеропорту.

[ + – ] Штурмовики Су-25 у Лунинці

[ + – ] С-400 у Білорусі

При цьому, як зазначає автор, на фотографіях С-400 знаходяться із зарядженими ракетними контейнерами. У бойовій готовності перебувало як мінімум два комплекси.

[ + – ] С-400 у Лунинці

Зазначимо, що прольоти Су-25 вже були помічені у місті Солігорськ, що за 30-40 км від Лунинця. Ймовірно, штурмовики можуть залучити до операції з вторгнення РФ в Україну, якщо така все ж таки буде.

Нині на території країни відбуваються навчання "Союзна рішучість-2022", які триватимуть до 20 лютого. На них відпрацьовували переправу через річку Прип'ять, а також імітуватимуть знищення української армії, що проходить під назвою "Республіка Дніпров'я".

Нагадаємо, Росія почала розгортати польові медичні табори в Білорусі. 7 лютого було опубліковано супутникові знімки зі штурмовиками Су-25 біля кордонів з Україною.