"Наше дело с Путиным": Лукашенко рассказал о сроках вывода российских войск из Беларуси

По словам Александра Лукашенко, Запад ставит вопрос о выводе войск РФ из Беларуси, но в то же время они сами стягивают войска, например, в Польшу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время он намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним вопрос вывода российских войск с территории страны. Об этом сообщает Белта.

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По словам Лукашенко, на предстоящей встрече он обсудит с российским лидером сроки, график и когда будут выводиться Вооруженные силы РФ из Беларуси.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение", — заявил президент Беларуси.

Также Лукашенко упрекнул Запад в том, что он тысячами перебрасывают свои войска к границе, в частности в Польшу и страны Балтии.

"Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения", — подытожил белорусский президент.

Добавим, что аналитики не исключают использования белорусской территории как плацдарма на атаку РФ против Украины.

Напомним, ныне на территории Беларуси проходят совместные учения с РФ "Союзная решимость-2022". В их рамках РФ перебросила десятки штурмовиков Су-25, боевые вертолеты и ряд другой техники. На учениях "Союзная решимость 2022" российские военные отработают преодоление водной переправы через реку Припять.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что войны не будет, если "обезумевшие нац*ки в Украине не устроят провокаций".