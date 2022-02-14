"Наша справа з Путіним": Лукашенко розповів про терміни виведення російських військ із Білорусі

За словами Олександра Лукашенка, Захід ставить питання про виведення військ РФ з Білорусі, але водночас вони самі стягують війська, наприклад, у Польщу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найближчим часом він має намір провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити з ним питання виведення російських військ із території країни. Про це повідомляє Белта.

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За словами Лукашенка, на майбутній зустрічі він обговорить з російським лідером терміни, графік і коли виводитимуть Збройні сили РФ з Білорусі.

"Сьогодні ґвалтом кричать: "Коли виведете війська?". Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення", — заявив президент Білорусі.

Також Лукашенко дорікнув Заходу в тому, що він тисячами перекидає свої війська до кордону, зокрема до Польщі та країн Балтії.

"Британці та інші європейські країни перекидають збройні сили. Постає резонне питання: ви коли їх виведете звідси? Вони про це не говорять, а тиснуть на нас. Виведемо тоді, коли вирішимо з Президентом Росії це зробити й коли закінчаться тут навчання", — підсумував білоруський президент.

Додамо, що аналітики не відкидають використання білоруської території як плацдарму на атаку РФ проти України.

Нагадаємо, зараз на території Білорусі проходять спільні навчання з РФ "Союзна рішучість-2022". У їхніх рамках РФ перекинула десятки штурмовиків Су-25, бойові вертольоти та низку іншої техніки. На навчаннях "Союзна рішучість 2022" російські військові відпрацюють подолання водної переправи через річку Прип'ять.

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що війни не буде, якщо "ошалені нац*ки в Україні не влаштують провокацій".