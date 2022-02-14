Премьер-министр Израиля приказал немедленно эвакуировать израильтян из Украины, — СМИ

Это решение было продиктовано на основе полученных разведывательных данных американских спецслужб и полученной информации о результатах переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился начать немедленную эвакуацию израильтян из Украины, после доклада американской разведки о ситуации на российско-украинской границе. Решение также было принято на фоне полученной информации о вчерашних переговорах президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые закночились неудачей, сообщает израильский новостной портал Walla.

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Издание пишет, что спецслужбы США передали актуальную информацию израильской стороне, которая свидетельствует об очень высокой вероятности начала масштабной военной операции РФ на территории Украины.

Кроме того, правительству Израиля стали известно о фактически провальных результатах телефонных переговоров по украинскому вопросу между президентами Байденом и Путиным, которые завершились вечером 12 февраля.

В статье говорится, что Беннет еще в субботу провел совещание с послом Израиля в Украине Михаилом Бродским, во время которого Бродский сначала высказал мнение о том, что на данном этапе эскалации уместно говорить только об эвакуации из Украины израильских дипломатов. Однако позже Бродский сказал, что ситуация изменилась и граждане Израиля должны быть вывезены из Украины.

В свете разведывательной информации спецслужб США, премьер-министр Беннет отметил, что все израильтяне должны быть высланы из Украины как можно скорее, пока не стало слишком поздно. По словам высокопоставленного чиновника, присутствовавшего на слушаниях, Беннет заявил, что смысла надеяться на дипломатическое разрешение конфликта больше нет, поэтому все израильтяне должны быть высланы из Украины как можно скорее, пока не стало слишком поздно.

"После российского вторжения Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется платить гораздо более высокую цену за спасение своих граждан из Украины", — пишет Walla.

Авторы статьи сообщают, что после телефонного разговора президентов Байдена и Путина в Израиле поняли, что дипломатического прорыва не произошло и тенденция к эскалации напряженности в Украине не была остановлена. Поэтому МИД Израиля призвал граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну.

Напомним, что Израиль предпринимает военные и дипломатические меры для того, чтобы эвакуировать своих граждан из Украины в случае опасности. Министр обороны Бени Ганц поручил Армии обороны Израиля подготовиться к сценарию, при котором военные предпримут все меры, необходимые для эвакуации израильтян с территории Украины.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Джо Байденом обвинил Киев в саботировании Минских соглашений. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор Владимира Путина и Джо Байдена проходил "в обстановке нагнетания истерии о неминуемом нападении России на Украину".