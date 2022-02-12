Израиль и Турция еще не начали эвакуацию своих граждан из Украины

По данным МИД Израиля, в Украине проживает около 150 тысяч граждан этой страны

Израиль предпринимает военные и дипломатические меры для того, чтобы эвакуировать своих граждан из Украины в случае опасности. В настоящее время на украинской территории, по данным израильских органов власти, проживает порядка полутора сотен тысяч человек, сообщает Time of Israel.

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Министр обороны Бени Ганц поручил Армии обороны Израиля подготовиться к сценарию, при котором от них потребуется помощь в эвакуации израильтян с территории Украины.

Перед этим Ганц проводил 12 февраля 2022 года секретные консультации по этой теме, не сообщается, с кем именно. В его офисе сотрудники говорят, что любая помощь израильской армии будет зависеть от сценариев и оценок ситуации.

По оценкам МИД государства Израиль, в настоящее время на территории Украины находятся 150 тысяч израильтян.

Посольство Израиля в Киеве во главе с послом Михаилом Бродским продолжает свою работу в полном объеме. Израильское дипломатическое представительство также будет усилено несколькими сотрудниками для решения неотложных вопросов, таких, как оформление документов для выезда из страны.

За ситуацией с безопасностью в Украине внимательно следит Турция. Ее гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Турецким гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с посольством Турции в Киеве до совершения поездки.

Ранее Фокус сообщал, что правительства 20 стран дали своим гражданам рекомендации покинуть Украину немедленно в связи с военной угрозой со стороны России.

В частности, просьба покинуть украинскую территорию поступила от правительства гражданам Нидерландов. "Не рискуйте, и принимайте решения вовремя", сказал посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол.

Япония также объявила о высшем уровне опасности в Украине в связи с угрозой вторжения России, и призвала своих граждан покинуть страну.