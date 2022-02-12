Ізраїль та Туреччина ще не розпочали евакуацію своїх громадян з України
За даними МЗС Ізраїлю, в Україні мешкає близько 150 тисяч громадян цієї країни.
Ізраїль вживає військових та дипломатичних заходів для того, щоб евакуювати своїх громадян з України у разі небезпеки. В даний час на українській території, за даними ізраїльських органів влади, проживає близько півтори сотні тисяч людей, повідомляє Time of Israel.
Міністр оборони Бені Ганц доручив Армії оборони Ізраїлю підготуватися до сценарію, за якого від них буде потрібна допомога в евакуації ізраїльтян з території України.
Перед цим Ганц проводив 12 лютого 2022 секретні консультації з цієї теми, не повідомляється, з ким саме. У його офісі співробітники кажуть, що будь-яка допомога ізраїльської армії залежатиме від сценаріїв та оцінок ситуації.
За оцінками МЗС держави Ізраїль, зараз на території України перебувають 150 тисяч ізраїльтян.
Посольство Ізраїлю у Києві на чолі з послом Михайлом Бродським продовжує свою роботу у повному обсязі. Ізраїльське дипломатичне представництво також буде посилено кількома співробітниками для вирішення нагальних питань, таких як оформлення документів для виїзду з країни.
За ситуацією з безпекою в Україні уважно слідкує Туреччина. Її громадянам рекомендується утриматися від поїздок у східні прикордонні області України без потреби. Турецьким громадянам рекомендується вжити всіх можливих запобіжних заходів для своєї особистої безпеки та зв'язатися з посольством Туреччини в Києві до здійснення поїздки.
Раніше Фокус повідомляв, що уряди 20 країн дали своїм громадянам рекомендації покинути Україну негайно через військову загрозу з боку Росії.
Зокрема, прохання залишити українську територію надійшло від уряду громадянам Нідерландів. "Не ризикуйте і приймайте рішення вчасно", сказав посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол.
Японія також оголосила про найвищий рівень небезпеки в Україні через загрозу вторгнення Росії, і закликала своїх громадян залишити країну.