Ізраїль та Туреччина ще не розпочали евакуацію своїх громадян з України

За даними МЗС Ізраїлю, в Україні мешкає близько 150 тисяч громадян цієї країни.

Ізраїль вживає військових та дипломатичних заходів для того, щоб евакуювати своїх громадян з України у разі небезпеки. В даний час на українській території, за даними ізраїльських органів влади, проживає близько півтори сотні тисяч людей, повідомляє Time of Israel.

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Міністр оборони Бені Ганц доручив Армії оборони Ізраїлю підготуватися до сценарію, за якого від них буде потрібна допомога в евакуації ізраїльтян з території України.

Перед цим Ганц проводив 12 лютого 2022 секретні консультації з цієї теми, не повідомляється, з ким саме. У його офісі співробітники кажуть, що будь-яка допомога ізраїльської армії залежатиме від сценаріїв та оцінок ситуації.

За оцінками МЗС держави Ізраїль, зараз на території України перебувають 150 тисяч ізраїльтян.

Посольство Ізраїлю у Києві на чолі з послом Михайлом Бродським продовжує свою роботу у повному обсязі. Ізраїльське дипломатичне представництво також буде посилено кількома співробітниками для вирішення нагальних питань, таких як оформлення документів для виїзду з країни.

За ситуацією з безпекою в Україні уважно слідкує Туреччина. Її громадянам рекомендується утриматися від поїздок у східні прикордонні області України без потреби. Турецьким громадянам рекомендується вжити всіх можливих запобіжних заходів для своєї особистої безпеки та зв'язатися з посольством Туреччини в Києві до здійснення поїздки.

Раніше Фокус повідомляв, що уряди 20 країн дали своїм громадянам рекомендації покинути Україну негайно через військову загрозу з боку Росії.

Зокрема, прохання залишити українську територію надійшло від уряду громадянам Нідерландів. "Не ризикуйте і приймайте рішення вчасно", сказав посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол.

Японія також оголосила про найвищий рівень небезпеки в Україні через загрозу вторгнення Росії, і закликала своїх громадян залишити країну.