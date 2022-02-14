Прем'єр-міністр Ізраїлю наказав негайно евакуювати ізраїльтян із України, — ЗМІ

Це рішення було продиктовано на основі отриманих розвідувальних даних американських спецслужб та отриманої інформації про результати переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розпорядився розпочати негайну евакуацію ізраїльтян з України після доповіді американської розвідки про ситуацію на російсько-українському кордоні. Рішення також було прийнято на тлі отриманої інформації про вчорашні переговори президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які закінчилися невдачею, повідомляє ізраїльський портал новин Walla.

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Спецслужби США передали актуальну інформацію ізраїльській стороні, яка свідчить про дуже високу ймовірність початку масштабної військової операції РФ на території України.

Крім того, уряду Ізраїлю стали відомо про фактично провальні результати телефонних переговорів з українського питання між президентами Байденом і Путіним, які завершилися ввечері 12 лютого.

У статті йдеться про те, що Бенет ще в суботу провів нараду з послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським, під час якого Бродський спочатку висловив думку про те, що на цьому етапі ескалації доречно говорити лише про евакуацію з України ізраїльських дипломатів. Проте пізніше Бродський сказав, що ситуація змінилася і громадяни Ізраїлю мають бути вивезені з України.

У світлі розвідувальної інформації спецслужб США прем'єр-міністр Бенет зазначив, що всі ізраїльтяни мають бути вислані з України якнайшвидше, поки не стало занадто пізно. За словами високопосадовця, який був присутній на слуханнях, Бенет заявив, що сенсу сподіватися на дипломатичне вирішення конфлікту більше немає, тому всі ізраїльтяни мають бути вислані з України якнайшвидше, поки не стало надто пізно.

"Після російського вторгнення Ізраїль може опинитися у ситуації, коли йому доведеться платити набагато вищу ціну за порятунок своїх громадян з України", — пише Walla.

Автори статті повідомляють, що після телефонної розмови президентів Байдена та Путіна в Ізраїлі зрозуміли, що дипломатичного прориву не сталося, і тенденцію до ескалації напруженості в Україні не було зупинено. Тому МЗС Ізраїлю закликало громадян Ізраїлю, які проживають в Україні, якнайшвидше покинути країну.

Нагадаємо, що Ізраїль вживає військових та дипломатичних заходів для того, щоб евакуювати своїх громадян з України в разі небезпеки. Міністр оборони Бені Ґанц доручив Армії оборони Ізраїлю підготуватися до сценарію, за якого військові вживуть усіх заходів, необхідних для евакуації ізраїльтян з території України.

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з главою США Джо Байденом звинуватив Київ у саботуванні Мінських угод. За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, розмова Володимира Путіна та Джо Байдена проходила "в обстановці нагнітання істерії про неминучий напад Росії на Україну".