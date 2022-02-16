Большое перевооружение Индии. От шлема до автомата

В новом тендере на поставку шлемов для армии Индии предусмотрены тактические крепления для установки приборов ночного видения, козырьков, фонариков и комплектов радиосвязи.

В прошлом месяце правительство Германии открыто высмеивали после того, как оно продемонстрировало свою поддержку Украине отправкой пяти тысяч армейских шлемов. Хотя министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт заявила, что запланированная поставка станет "очень четким сигналом" поддержки Украины на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, мэр Киева Виталий Кличко назвал этот шаг "какой-то шуткой".

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Возможно, Германии стоит откликнуться на запрос предложения (RFP) индийской армии, которая хочет приобрести около 80 тысяч баллистических шлемов. В частности, индийским военным нужны шлемы, обеспечивающие более надежную защиту от высокоскоростных пуль – а это включает в себя способность защищать от пуль калибра 7,62x39 мм с сердечником из мягкой стали на расстоянии 10 метров (32,8 фута). Кроме того, шлемы должны будут минимизировать воздействие высокоскоростных осколков от взрывчатых веществ.

Фокус перевел текст Питера Сучиу, посвященный поискам нового шлема для индийской армии.

Новые баллистические шлемы для индийской армии должны остановить винтовочные пули

"Баллистические шлемы с защитой от пуль калибра 9 мм заменят собой стекловолоконные шлемы. Учитывая угрозу, которую представляют для солдат пули калибра 7,62x39 мм, мы намерены перейти на баллистические шлемы с более высокими стандартами безопасности, – отмечается в запросе штаба армии. – Текущие угрозы на Линии фактического контроля и террористическая обстановка требуют хотя бы минимальной защиты от высокоскоростных винтовочных пуль и осколков взрыва".

Дульная скорость 7,62-миллиметровой пули автомата АК-47 составляет 2350 футов (716 метров) в секунду, что почти вдвое превышает скорость пули пистолета-пулемета MP-5 в 1312 футов (399 метров) в секунду.

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Технические характеристики шлема

В тендере на поставку шлемов ВВС Индии также предусмотрены тактические крепления для установки приборов ночного видения, козырьков, фонариков и комплектов радиосвязи.

Из 80 тысяч баллистических шлемов, которые планирует закупить индийская армия, 3600 будут предназначены для военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях. Растущие угрозы вдоль границ страны с Китаем и Пакистаном вызвали необходимость в защите от высокоскоростных винтовочных пуль и осколков от взрывов, отмечают представители индийской армии.

В соответствии с государственной инициативой Make In India, в шлеме должно быть не менее 50% индийских комплектующих.

[ + – ] Из 80 тысяч баллистических шлемов, которые планирует закупить индийская армия, 3600 будут предназначены для военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях

Индия вооружается, приобретая автоматы Sig Sauer 716 и AK-203 и штурмовые/боевые винтовки Sig 716 G2 Patrol

Шлемы – лишь новейшая составляющая усилий индийской армии по дальнейшей модернизации. Недавно были заключены новые контракты на приобретение автоматов Sig Sauer 716 и AK-203, которые должны заменить автоматы INSAS собственной разработки. Для оснащения более 400 пехотных батальонов будут использоваться штурмовые/боевые винтовки Sig 716 G2 Patrol. Винтовки были закуплены в рамках "ускоренной процедуры" (FTP) для использования в войсках, размещенных на границе, а также в операциях по борьбе с терроризмом и повстанцами.

Правительство также не стоит на месте, реализуя контракт с Россией на производство в Индии по лицензии около 600 тысяч автоматов АК-203. Кроме того, исходя из прошлого опыта контртеррористических операций и асимметричных войн, индийская армия теперь предпочитает использовать личное оружие большего калибра с целью "стрелять на поражение" вместо западной философии "стрелять на предупреждение", принятой после Второй мировой войны. Тогда использовались пули небольших калибров, поскольку раненые солдаты создавали дополнительные административные и логистические проблемы для противника.

[ + – ] В Индии произведут по лицензии около 600 тысяч автоматов АК-203

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Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress".