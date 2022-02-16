Велике переозброєння Індії. Від шолома до автомата

У новому тендері на постачання шоломів для армії Індії передбачені тактичні кріплення для встановлення приладів нічного бачення, козирків, ліхтариків і комплектів радіозв'язку.

Минулого місяця уряд Німеччини відкрито висміювали після того, як він продемонстрував свою підтримку Україні відправленням п'яти тисяч армійських шоломів. Хоча міністриня юстиції Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що заплановане постачання стане "дуже чітким сигналом" підтримки України на тлі напруження, що зростає у відносинах із Росією, мер Києва Віталій Кличко назвав цей крок "якимось жартом".

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Можливо, Німеччині варто відповісти на запит пропозиції (RFP) індійської армії, яка хоче придбати майже 80 тисяч балістичних шоломів. Зокрема, індійським військовим потрібні шоломи, що забезпечують більш надійний захист від високошвидкісних куль — а це враховує здатність захищати від куль калібру 7,62x39 мм із сердечником із м'якої сталі на відстані 10 метрів (32,8 футів). Крім того, шоломи повинні мінімізувати вплив високошвидкісних уламків від вибухових речовин.

Фокус переклав текст Пітера Сучіу, присвячений пошукам нового шолома для індійської армії.

Нові балістичні шоломи для індійської армії повинні зупинити гвинтівкові кулі

"Балістичні шоломи із захистом від куль калібру 9 мм замінять собою скловолоконні шоломи. Враховуючи загрозу, яку становлять для солдатів кулі калібру 7,62x39 мм, ми маємо намір перейти на балістичні шоломи з вищими стандартами безпеки, — наголошується в запиті штабу армії. — Поточні загрози на Лінії фактичного контролю і терористична обстановка вимагають хоча б мінімального захисту від високошвидкісних гвинтівкових куль та уламків вибуху".

Дульна швидкість 7,62-міліметрової кулі автомата АК-47 становить 2 350 футів (716 метрів) за секунду, що майже вдвічі перевищує швидкість кулі пістолета-кулемета MP-5 у 1 312 футів (399 метрів) за секунду.

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Технічні характеристики шолома

У тендері на постачання шоломів ВПС Індії також передбачено тактичні кріплення для встановлення приладів нічного бачення, козирків, ліхтариків і комплектів радіозв'язку.

З 80 тисяч балістичних шоломів, які планує закупити індійська армія, 3 600 буде призначено для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичних операціях. Зростання загроз уздовж кордонів країни з Китаєм і Пакистаном викликало необхідність захисту від високошвидкісних гвинтівкових куль та уламків від вибухів, зазначають представники індійської армії.

Відповідно до державної ініціативи Make In India, у шоломі має бути не менше 50% індійських комплектувальних.

[ + – ] З 80 тисяч балістичних шоломів, які планує закупити індійська армія, 3 600 буде призначено для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичних операціях.

Індія озброюється, купуючи автомати Sig Sauer 716 та AK-203 та штурмові / бойові гвинтівки Sig 716 G2 Patrol

Шоломи — лише новий складник зусиль індійської армії щодо подальшої модернізації. Нещодавно було укладено нові контракти на придбання автоматів Sig Sauer 716 та AK-203, які мають замінити автомати INSAS власної розробки. Для оснащення понад 400 піхотних батальйонів використовуватимуться штурмові / бойові гвинтівки Sig 716 G2 Patrol. Гвинтівки були закуплені в межах "прискореної процедури" (FTP) для використання у військах, розміщених на кордоні, а також в операціях із боротьби з тероризмом і повстанцями.

Уряд також не стоїть на місці, реалізуючи контракт із Росією на виробництво в Індії за ліцензією майже 600 тисяч автоматів АК-203. Крім того, виходячи з минулого досвіду контртерористичних операцій та асиметричних воєн, індійська армія тепер вважає за краще використовувати особисту зброю більшого калібру з метою "стріляти на ураження" замість західної філософії "стріляти на випередження", ухваленої після Другої світової війни. Тоді використовувалися кулі невеликих калібрів, оскільки поранені солдати створювали додаткові адміністративні та логістичні проблеми для супротивника.

[ + – ] В Індії виготовлять за ліцензією майже 600 тисяч автоматів АК-203

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Про автора

Пітер Сучіу — журналіст зі штату Мічиган, який пише для понад чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів. Автор кількох книг про військові головні убори, зокрема "A Gallery of Military Headdress".