В США стартап придумал луч, с помощью которого будут уничтожать группы дронов

Благодаря разработанной системе беспилотные аппараты противника перегреваются практически мгновенно. При этом пользоваться системой Leonidas можно как на суше, так и на море.

Стартап Epirus представил мощную микроволновую систему, которую можно развернуть на беспилотнике. Согласно заявлению компании от 14 февраля 2022 года, Leonidas Pod представляет наземную систему компании, предназначенную для защиты передовых оперативных баз от входящих угроз, которую можно установить на множество других платформ. Об этом сообщает Defence News.

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Система предназначена для борьбы с роями дронов, а не с отдельными боевыми дронами. Эти рои представляют собой растущую проблему для вооруженных сил США, поскольку они развивают возможности противодействия беспилотным авиационным системам.

С Leonidas, развернутым вместе с установленным на дроне Leonidas Pod, системы работают в унисон для достижения большей мощности и дальности действия и создания многоуровневой защитной сферы.

Leonidas призван стать экономически эффективным решением для противодействия электронным угрозам по сравнению с использованием дорогих кинетических средств для устранения дешевых дронов. Компания заявила, что Leonidas может быстро стрелять по целям с "почти мгновенным эффектом" без перегрева, а система устраняет необходимость перезарядки.

Что такое Leonidas?

Система может включаться и выключаться за считанные минуты и имеет увеличенный срок службы батареи, что позволяет Leonidas Pod перемещаться к угрозе на любой соседней территории, а затем возвращаться на базу.

Модуль имеет режим ожидания, и систему можно активировать, не разряжая аккумулятор. Компания представила свою наземную версию системы в 2020 году.

В ходе трех полевых демонстраций в 2021 году система продемонстрировала, что может противостоять как вертолетам, так и беспилотным летательным аппаратам, а на последней демонстрации система отключила подвесной судовой двигатель, доказывая возможное применение на море.

О компании Epirus

Компания Epirus недавно выиграла многомиллионный контракт у Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США на разработку программного обеспечения для более точного прогнозирования поведения электромагнитных волн.

В январе 2022 года Epirus стала одной из четырех компаний, отобранных для участия в программе Army Application Laboratory Soldier Power Cohort для разработки интеллектуальных решений по управлению питанием.

Компания также сотрудничает с более крупными оборонными подрядчиками. В октябре 2021 года компания Epirus объявила о сотрудничестве с General Dynamics Land Systems для интеграции Leonidas в такие транспортные средства, как боевая машина Stryker и другие пилотируемые и беспилотные наземные транспортные средства, для обеспечения возможностей противовоздушной обороны ближнего действия (SHORAD).

Армия США недавно направила в Европу свой первый взвод систем SHORAD на базе Stryker. Служба также строит четыре 50-киловаттных самолета SHORAD с направленной энергией Stryker.

Компания Epirus была запущена в 2018 году, выйдя на растущий рынок противодействия дронам объемом 2 миллиарда долларов.

Ли Мэдден, возглавляющий компанию, до прихода в Epirus был генеральным директором отдела национальной безопасности Microsoft. Его финансовый директор Кен Бедингфилд ранее был финансовым директором Northrop Grumman. Бывший министр обороны Марк Эспер входит в совет директоров компании.

Рынок противодействия беспилотным летательным аппаратам настолько плотен, что Пентагон учредил Объединенное управление противодействия беспилотным авиационным системам, которому поручено определить надежные системы и быстро внедрить новые технологии для решения этой проблемы.

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