Leonidas стріляє по роях дронів мікрохвильовим випромінюванням

Безпілотні апарати противника перегріваються практично миттєво, Leonidas не використовує патрони, може діяти як на суші, так і на морі.

Стартап Epirus представив потужну мікрохвильову систему, яку можна розгорнути на безпілотнику. Відповідно до заяви компанії від 14 лютого 2022 року, Leonidas Pod представляє наземну систему компанії, призначену для захисту передових оперативних баз від вхідних загроз, яку можна встановити на багато інших платформ. Про це повідомляє Defence News.

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Система варта боротьби з роями дронів, а не з окремими бойовими дронами. Ці рої становлять проблему для збройних сил США, оскільки вони розвивають можливості протидії безпілотним авіаційним системам.

З Leonidas, розгорнутим разом із встановленим на дроні Leonidas Pod, системи працюють в унісон для досягнення більшої потужності та дальності дії та створення багаторівневої захисної сфери.

Leonidas покликаний стати економічно ефективним рішенням для протидії електронним загрозам порівняно з використанням дорогих кінетичних засобів для усунення дешевих дронів. Компанія заявила, що Leonidas може швидко стріляти по цілях із "майже миттєвим ефектом" без перегріву, а система усуває необхідність перезарядки.

Що таке Leonidas?

Система може вмикатися і вимикатися за лічені хвилини та має збільшений термін служби батареї, що дозволяє Leonidas Pod переміщатися до загрози на будь-якій сусідній території, а потім повертатись на базу.

Модуль має режим очікування, і можна активувати систему, не розряджаючи акумулятор. Компанія представила свою наземну версію системи у 2020 році.

У процесі трьох польових демонстрацій у 2021 році система продемонструвала, що може протистояти як гелікоптерам, так і безпілотним літальним апаратам, а на останній демонстрації система відключила підвісний судновий двигун, доводячи можливе застосування на морі.

Про компанію Epirus

Компанія Epirus нещодавно виграла багатомільйонний контракт Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США на розробку програмного забезпечення для більш точного прогнозування поведінки електромагнітних хвиль.

У січні 2022 року Epirus стала однією з чотирьох компаній, які були відібрані для участі в програмі Army Application Laboratory Soldier Power Cohort для розробки інтелектуальних рішень з управління харчуванням.

Компанія також співпрацює з більшими оборонними підрядниками. У жовтні 2021 року компанія Epirus оголосила про співпрацю з General Dynamics Land Systems для інтеграції Leonidas у такі транспортні засоби, як бойова машина Stryker та інші пілотовані та безпілотні наземні транспортні засоби для забезпечення можливостей протиповітряної оборони ближньої дії (SHORAD).

Армія США нещодавно спрямувала в Європу свій перший взвод систем SHORAD на базі Stryker. Служба також будує чотири 50-кіловатні літаки SHORAD зі спрямованою енергією Stryker.

Компанія Epirus була запущена в 2018 році, вийшовши на ринок протидії дронам обсягом 2 мільярди доларів.

Лі Медден, який очолює компанію, до приходу до Epirus був генеральним директором відділу національної безпеки Microsoft. Його фінансовий директор Кен Бедінгфілд раніше був фінансовим директором Northrop Grumman. Колишній міністр оборони Марк Еспер входить до ради директорів компанії.

Ринок протидії безпілотним літальним апаратам настільки щільний, що Пентагон заснував Об'єднане управління протидії безпілотним авіаційним системам, якому доручено визначити надійні системи та швидко впровадити нові технології для вирішення цієї проблеми.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія-розробник військової техніки Raytheon опублікувала відео знищення безпілотників ударним дроном "Койот".

Розробники показали, як за останні 4 роки змінювався бойовий дрон Ironclad для ЗСУ.

США працюють над новим ударним БПЛА MQ-Next як заміну безпілотнику MQ-9.