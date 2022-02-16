Украинский военный был ранен возле Донецкого аэропорта в декабре 2021 года.

Сергей Иващенко из отдельного мотопехотного батальона "Сармат" скончался в больнице. Его ранил вражеский снайпер в декабре 2021 года. Об этом сообщает ТСН.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

16 января 26-летний украинский военный скончался. Церемония прощания с бойцом состоится завтра, 17 февраля в селе Преображенка Херсонской области. Ранение Сергей Иващенко получил у Донецкого аэропорта.

"Два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти армейца не удалось", — указывается в репортаже журналистов.

[ + – ] Врачи боролись за жизнь бойца два месяца Фото: "Новинарня"

У погибшего остался отец.

В феврале 2022 года погиб один украинский военный в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):

Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля.

Напомним, СБУ проводит учения в большинстве украинских областей с целью защите госграницы и стратегически важных объектов. Ранее в ОБСЕ обнаружили возле границы с РФ 50 крытых вагонов, оккупанты прогнали наблюдателей с вокзала.