СБУ проводит учения в большинстве областей: могут проверять документы и авто

Во время учений правоохранители просят украинцев сообщать о подозрительных лицах и предупреждают о возможных ограничениях на улицах.

15 февраля Служба безопасности Украины проводит масштабные и многоэтапные учения. Как сообщают на сайте ведомства, особое внимание уделяется отработке действий по защите госграницы и стратегически важных объектов.

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В СБУ акцентируют, что главная цель учений — совершенствование противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам:

"Обучение проводится в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения. В отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспорта, проверка документов, осмотр автомобилей так далее", — сообщают на сайте СБУ.

Кроме того, в Службе безопасности Украины обратились к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Также в СБУ призывают украинцев быть бдительными и сообщать правоохранителям по телефону 0 800-501-482 или на электронную почту [email protected] или любым удобным способом, о:

подозрительных лицах, которые проявляют необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти или объектам критической инфраструктуры;

подозрительных транспортных средствах и беспилотных летательных аппаратах;

при обнаружении подозрительных предметов или средств поражения.

Учения проводятся Координационными группами Антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины.

15 февраля в Министерстве обороны России заявили об отводе войск от Украины, но исследователи это опровергли. Специалисты говорят, что военные колонны продолжают двигаться в сторону Украины. Также РФ установила радиолокационную станцию в 13 км от Украины. Эта станция контролирует воздушное пространство в радиусе 150 км и может покрывать всю Харьковскую область.

Иностранные издание The Sun и Mirror написали, что Россия начнет вторжение в Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. Журналисты пишут о 200 000 военных и ракетных ударах. Украинские власти ожидают усиление паники из-за большого количества информационных атак.