СБУ проводить навчання у більшості областей: можуть перевіряти документи й авто

Під час навчань правоохоронці просять українців повідомляти про підозрілих осіб і попереджають про можливі обмеження на вулицях.

15 лютого Служба безпеки України проводить масштабні та багатоетапні навчання. Як повідомляють на сайті відомства, особлива увага приділяється відпрацюванню дій із захисту держкордону та стратегічно важливих об'єктів.

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В СБУ акцентують, що головна мета навчань — удосконалення протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам:

"Навчання проводиться в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки й озброєння. В окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспорту, перевірка документів, огляд автомобілів тощо", — повідомляють на сайті СБУ.

Крім того, у Службі безпеки України звернулися до громадян із проханням із розумінням поставитися до незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Також в СБУ закликають українців бути пильними та повідомляти правоохоронцям за телефоном 0 800-501-482 або на електронну пошту [email protected] або будь-яким зручним способом, про:

підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об'єктів, будівель органів влади або об'єктів критичної інфраструктури;

підозрілі транспортні засоби і безпілотні літальні апарати;

в разі виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Навчання проводяться Координаційними групами Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України.

15 лютого в Міністерстві оборони Росії заявили про відведення військ від України, але дослідники це спростували. Фахівці кажуть, що військові колони продовжують рухатися у бік України. Також РФ встановила станцію радіолокації в 13 км від України. Ця станція контролює повітряний простір у радіусі 150 км і може покривати всю Харківську область.

Іноземні видання The Sun і Mirror написали, що Росія почне вторгнення в Україну 16 лютого о 03:00 за київським часом. Журналісти пишуть про 200 000 військових і ракетних ударів. Українська влада очікує посилення паніки через велику кількість інформаційних атак.