Українського військового поранили біля Донецького аеропорту в грудні 2021 року.

Сергій Іващенко з окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" помер у лікарні. Його поранив ворожий снайпер у грудні 2021 року. Про це повідомляє ТСН.

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16 лютого 26-річний український військовий помер. Церемонія прощання із бійцем відбудеться завтра, 17 лютого в селі Преображенка Херсонської області. Поранення Сергій Іващенко отримав біля Донецького аеропорту.

"Два місяці лікарі виборювали його життя, але врятувати армійця не вдалося", — вказують у репортажі журналістів.

[ + – ] Лікарі боролися за життя бійця два місяці Фото: "Новинарня"

У загиблого залишився батько.

У лютому 2022 року загинув один український військовий у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого.

Нагадаємо, СБУ проводить навчання в більшості українських областей з метою захисту держкордону та стратегічно важливих об'єктів. Раніше в ОБСЄ виявили біля кордону з РФ 50 критих вагонів, окупанти прогнали спостерігачів із вокзалу.