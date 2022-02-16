Боролися за життя два місяці: в лікарні помер боєць ЗСУ через снайперське поранення (фото)
Українського військового поранили біля Донецького аеропорту в грудні 2021 року.
Сергій Іващенко з окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" помер у лікарні. Його поранив ворожий снайпер у грудні 2021 року. Про це повідомляє ТСН.
16 лютого 26-річний український військовий помер. Церемонія прощання із бійцем відбудеться завтра, 17 лютого в селі Преображенка Херсонської області. Поранення Сергій Іващенко отримав біля Донецького аеропорту.
"Два місяці лікарі виборювали його життя, але врятувати армійця не вдалося", — вказують у репортажі журналістів.
У загиблого залишився батько.
У лютому 2022 року загинув один український військовий у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):
- Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого.
Нагадаємо, СБУ проводить навчання в більшості українських областей з метою захисту держкордону та стратегічно важливих об'єктів. Раніше в ОБСЄ виявили біля кордону з РФ 50 критих вагонів, окупанти прогнали спостерігачів із вокзалу.