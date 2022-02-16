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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Боролися за життя два місяці: в лікарні помер боєць ЗСУ через снайперське поранення (фото)

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загиблі на донбасі
Фото: "Новинарня" | Сергію Іващенку було 26 років

Українського військового поранили біля Донецького аеропорту в грудні 2021 року.

Сергій Іващенко з окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" помер у лікарні. Його поранив ворожий снайпер у грудні 2021 року. Про це повідомляє ТСН.

16 лютого 26-річний український військовий помер. Церемонія прощання із бійцем відбудеться завтра, 17 лютого в селі Преображенка Херсонської області. Поранення Сергій Іващенко отримав біля Донецького аеропорту.

"Два місяці лікарі виборювали його життя, але врятувати армійця не вдалося", — вказують у репортажі журналістів.

втрати в зоні оос
Лікарі боролися за життя бійця два місяці
Фото: "Новинарня"

У загиблого залишився батько.

У лютому 2022 року загинув один український військовий у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

  1. Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого.

Нагадаємо, СБУ проводить навчання в більшості українських областей з метою захисту держкордону та стратегічно важливих об'єктів. Раніше в ОБСЄ виявили біля кордону з РФ 50 критих вагонів, окупанти прогнали спостерігачів із вокзалу.