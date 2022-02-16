Украинские военные ликвидировали командира-россиянина в зоне ООС, - росСМИ

Оккупант воевал в ОРЛО, а сам он из Екатеринбурга. У пророссийских боевиков возглавлял одно из подразделений.

Снайпер вооруженных сил Украины ликвидировал оккупанта, который воевал на стороне российско-оккупационных формирований. Об этом сообщает российское информагентство URA.ru

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Как сообщили изданию в Свердловском областном общественном фонде ветеранов спецназа, смерть гражданина РФ подтвердилась от "человека на передовой". А председатель пресс-службы оккупационной администрации ОРЛО подтвердил, что смерть оккупанта была от пули снайпера.

"Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга", — заявили в фонде ветеранов спецназа.

О смерти оккупанта стало известно вчера, 15 февраля. Украинские военные уничтожили врага в районе 14:00 по Киевскому времени. Потерь со стороны украинских военных нет.

Напомним, 8 февраля украинская разведка отмечала усиление набора наемников из России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Жителям РФ предлагается проходить службу по контракту.

Ранее сообщалось, что контрразведка задержала участницу оккупационного батальона "Пятнашки".

27 января сообщалось, что на Донбассе был задержан разведчик пророссийских боевиков, который сбежал от командования из-за издевательств.