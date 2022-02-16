Українські військові ліквідували командира-росіянина в зоні ООС, — росЗМІ

Окупант воював у ОРЛО, а сам він із Єкатеринбурга. У проросійських бойовиків очолював один із підрозділів.

Снайпер збройних сил України ліквідував окупанта, котрий воював на боці російсько-окупаційних формувань. Про це повідомляє російське інформагентство URA.ru

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Як повідомили виданню у Свердловському обласному громадському фонді ветеранів спецназу, смерть громадянина РФ підтвердилася від "людини на передовій". Голова пресслужби окупаційної адміністрації ОРЛО підтвердив, що смерть окупанта була від кулі снайпера.

"Написав, що щойно вбили одного з командирів підрозділів із Єкатеринбурга", — заявили у фонді ветеранів спецназу.

Про смерть окупанта стало відомо сьогодні, 15 лютого. Українські військові знищили ворога в районі 14:00 за київським часом. Втрат із боку українських військових немає.

Нагадаємо, 8 лютого українська розвідка відзначала посилення набору найманців із Росії в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Жителям РФ пропонується проходити службу за контрактом.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка затримала учасницю окупаційного батальйону "П'ятнашки".

27 січня повідомлялося, що на Донбасі було затримано розвідника проросійських бойовиків, який утік від командування через знущання.