Зеленский отправился в зону ООС на катере (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в Акватории Азовского моря.

17 февраля глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей официальной странице в Instagram.

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Вместе с президентом Украины в Зону операции объединенных сил отправился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ознакамливаемся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", — написал президент Украины.

Зеленский ознакомился с информацией о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части Азовского моря. Судно с президентом на борту приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство. Их личных состав выстроился на верхней палубе, а президент Украины поприветствовал военных и поблагодарил за службу.

[ + – ] Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря Фото: Офис президента

[ + – ] Президент поздравил военнослужащих и поблагодарил их за службу Фото: Офис президента

[ + – ] Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов" Фото: Володимир Зеленський/Instagram

[ + – ] Зеленский заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря Фото: Володимир Зеленський/Instagram

Также президент Украины побывал 16 февраля в Мариуполе, и поблагодарил всех, кто отстаивает независимость и мир в Украине:

"Вместе мы построим мирную и счастливую Украину. Нас не пугают какие-либо даты. Слава каждому, каждой. Слава Украине".

Как известно, 17 февраля отвод российский войск от территории Украины не наблюдается. Страна-агрессор продолжает наращивать военные силы — за несколько дней РФ перебросила порядка 7000 новых военных.

Новые спутниковые снимки также не фиксируют отвод войск. По последним данным, в России и Беларуси наблюдается высокая военная активность. На полигоне Осиповичи (Беларусь) разместили военный госпиталь и наблюдается тренировочная деятельность.

Около 09:00 17 февраля российские военные обстреляли детский сад в Станице Луганской, двое сотрудниц учреждения получили контузию. Во время обстрела внутри здания находились дети. От обстрела пострадала и другая инфраструктура, украинские защитники эвакуировали местных в укрытия.