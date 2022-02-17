Зеленський вирушив у зону ООС на катері (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський ознайомився із порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в Акваторії Азовського моря.

17 лютого глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов". Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Разом із президентом України до Зони операції об'єднаних сил вирушив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ознайомлюємося з порядком бойового патрулювання та системою охорони державного кордону", — написав президент України.

Зеленський ознайомився з інформацією щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині Азовського моря. Судно з президентом на борту наблизилося до суден, які несуть бойове чергування. Їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, а президент України привітав військових і подякував за службу.

[ + – ] Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря Фото: Офис президента

[ + – ] Президент привітав військовослужбовців та подякував їм за службу Фото: Офис президента

[ + – ] Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов" Фото: Володимир Зеленський/Instagram

[ + – ] Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря Фото: Володимир Зеленський/Instagram

Також президент України побував 16 лютого в Маріуполі, і подякував усім, хто відстоює незалежність та мир в Україні:

"Разом ми побудуємо мирну та щасливу Україну. Нас не лякають будь-які дати. Слава кожному, кожній. Слава Україні".

Як відомо, 17 лютого відведення російських військ від території України не спостерігається. Країна-агресор продовжує нарощувати військові сили — за кілька днів РФ перекинула близько 7000 нових військових.

Нові супутникові знімки також не фіксують відведення військ. За останніми даними, у Росії та Білорусі спостерігається висока військова активність. На полігоні Осиповичі (Білорусь) розмістили військовий шпиталь та спостерігається тренувальна діяльність.

Близько 09:00 17 лютого російські військові обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, двоє співробітниць установи отримали контузію. Під час обстрілу усередині будівлі перебували діти. Від обстрілу постраждала й інша інфраструктура, українські захисники евакуювали місцевих в укриття.