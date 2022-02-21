В Донецке боевики в ходе мобилизации призывают на службу этнических греков

Принудительная мобилизация страной-оккупантом запрещена международным правом, в связи с чем украинские греки обратились за помощью к посольству Греческой Республики в Киеве.

Оккупационная российская администрация проводит мобилизационные мероприятия в населенном пункте, где проживают этнические греки. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В селе Стыла, что на неподконтрольной правительству Украины территории, боевики призывают на службу местное население. Это поселение известно тем, что в конце 18 столетия его основали греческие переселенцы, которые сумели сохранить свою этническую общину до настоящего времени. Теперь украинские греки, не желая участвовать в военных действиях, развязанных Россией, обратились за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Греции в Украине.

"Мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной", — сообщила омбудсмен.

Оккупантам уже удалось забрать одного из местных жителей — Андрея Водолазкина, отца троих детей. Остальные мужчины призывного возраста прячутся от патрулей, опасаясь за свои жизни.

Такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, отмечает Денисова, что запрещено международным гуманитарным правом.

"Статья 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", — подчеркнула уполномоченная ВР.

Ранее Людмила Денисова сообщила о том, что оккупанты призывают на воинскую службу несовершеннолетних. В боевую готовность привели курсантов военных училищ, а после этого стали забирать на улицах обычных подростков.

Напомним, 17 февраля СМИ сообщили о том, что в России началась скрытая мобилизация населения. По информации журналистов, почти во все регионы РФ приходят документы из военных комиссариатов с тем, что нужно найти кандидатов для резерва. В связи с этим в РФ чаще гуглить запрос "мобилизация". За последний месяц количество показов составило свыше 100 тысяч по всей России.