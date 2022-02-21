У Донецьку бойовики під час мобілізації призивають на службу етнічних греків

Примусову мобілізацію країною-окупантом заборонено міжнародним правом, у зв'язку з чим українські греки звернулися за допомогою до посольства Грецької Республіки в Києві.

Окупаційна російська адміністрація проводить мобілізаційні заходи в населеному пункті, де мешкають етнічні греки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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У селі Стила, що на непідконтрольній уряду України території, бойовики призивають на службу місцеве населення. Це поселення відоме тим, що наприкінці 18 століття його заснували грецькі переселенці, які зуміли зберегти свою етнічну громаду до нашого часу. Тепер українські греки, не бажаючи брати участь у військових діях, розв'язаних Росією, звернулися за допомогою до надзвичайного та повноважного посла Греції в Україні.

"Чоловіків із села Стила на території тимчасово окупованого Донбасу, де проживають етнічні греки, примусово вивозять із будинків під приводом "призову" на війну з Україною", — повідомила омбудсмен.

Окупантам уже вдалося забрати одного з місцевих мешканців – Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей. Інші чоловіки призовного віку ховаються від патрулів, побоюючись за життя.

Такі дії є виявом примусової мобілізації, зазначає Денісова, що заборонено міжнародним гуманітарним правом.

"Стаття 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних або допоміжних силах", — наголосила уповноважена ВР.

Раніше Людмила Денісова повідомила, що окупанти призивають на військову службу неповнолітніх. У бойову готовність привели курсантів військових училищ, а потім стали забирати на вулицях звичайних підлітків.

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ повідомили про те, що в Росії почалася прихована мобілізація населення. За інформацією журналістів, майже в усі регіони РФ приходять документи з військових комісаріатів про те, що потрібно знайти кандидатів для резерву. У зв'язку з цим у РФ стали частіше гуглити запит "мобілізація". За останній місяць кількість показів становила понад 100 тисяч у всій Росії.