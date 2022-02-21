Украинская ДРГ в Ростове — фейк РФ для нагнетания, — Центр стратегических коммуникаций

В штабе ООС заявили, что ни военной техники, ни военных в Ростовской области не могло быть физически. Украина не ведет наступления.

Россия продолжает создавать фейковые сюжеты об "агрессивной Украине". В этот раз в РФ заявили об уничтожении группы диверсантов, которая пыталась прорваться в Ростовскую область. Анализ сюжета сделали эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что их военные уничтожили 5 украинских военных и 2 БМП, которые пытались прорваться на территорию Ростовской области. Позднее российские журналисты доложили об "уничтожении диверсионно-разведывательной группы".

[ + – ] Публикация российских военных

"Попытка пересечь российскую границу силами аж 5 "диверсантов" выглядит "несколько" авантюрной. Вся эта фейковая активизация с "вторжением" украинской армии на территорию РФ направлена исключительно на создание соответствующей картинки для официального обращения главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" к Путину о признании "народных республик". Неверной ДРГой идут, "товарищи", — резюмировали в Центре.

При этом в штабе ООС также заявили, что украинских военных или техники физически не могло быть там. Россия пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины, а также продолжает нагнетать ситуацию.

Напомним, волонтеры из InformNapalm установили, что обстрел территории РФ из РСЗО совершили оккупанты ОРЛО. Они смогли это установить благодаря оставленным координатами на видео с "доказательством" обстрела.

21 февраля ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области. В Госпогранслужбе заявили, что это откровенная провокация.