Українська ДРГ у Ростові — це фейк РФ для нагнітання, — Центр стратегічних комунікацій

У штабі ООС заявили, що ні воєнної техніки, ні військових у Ростовській області не могло бути фізично. Україна не веде наступ.

Росія продовжує створювати фейкові сюжети про "агресивну Україну". Цього разу в РФ заявили про знищення групи диверсантів, які намагалися прорватися в Ростовську область. Аналіз сюжету зробили експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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У Міністерстві оборони РФ заявили, що їхні військові знищили 5 українських військових та 2 БМП, які намагалися прорватися на територію Ростовської області. Пізніше російські журналісти доповіли про "знищення диверсійно-розвідувальної групи".

[ + – ] Публікація російських військових

"Спроба перетнути російський кордон силами аж 5 "диверсантів" виглядає "дещо" авантюрною. Уся ця фейкова активізація з "вторгненням" української армії на територію РФ спрямована винятково на створення відповідної картинки для офіційного звернення ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" Путіну про визнання "народних республік". Невірною ДРГою йдуть "товариші", — резюмували в Центрі.

При цьому у штабі ООС також заявили, що українських військових чи техніки фізично не могло бути там. Росія намагається дискредитувати Збройні сили України, а також продовжує нагнітати ситуацію.

Нагадаємо, волонтери з InformNapalm встановили, що обстріл території РФ із РСЗВ здійснили окупанти "ОРЛО". Вони змогли це встановити завдяки залишеним координатам на відео з "доказом" обстрілу.

21 лютого ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда в їхній прикордонний пункт у Ростовській області. У Держприкордонслужбі заявили, що це є відверта провокація.